Beschweren beim großen Bruder

Evan Vucci/AP Photo/dpa Weichgespült im Kongress: Der griechische Premier lobt die US-amerikanische Demokratie in den Himmel (Washington, 17.5.2022)

Heftige Klagen beim großen Bruder: Griechenlands rechter Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat sich am Dienstag bei seinem Besuch in den USA indirekt über den Nachbarn im Osten beschwert. Während seiner Rede im Kongress erinnerte er die versammelten Abgeordneten und Senatoren an das seit fast fünf Jahrzehnten mit militärischer Gewalt in einen türkischen Norden und den griechischen Süden geteilte Zypern, ohne die Türkei oder deren Präsident Recep Tayyip Erdogan auch nur einmal beim Namen zu nennen. »Eine offene Wunde« für die Griechen, wie Mitsotakis betonte, sowie »ein nicht enden wollender Schmerz für den Hellinismus«. Die von Ankara vorgeschlagene und von den USA wohlwollend beurteilte »Zweistaatenlösung wolle und könne niemand akzeptieren«.

Die Regierung des zypriotischen Ethnarchen und Erzbischofs Makarios III. war am 15. Juli 1974 von der Nationalgarde gestürzt worden. Unterstützt wurde der Staatsstreich von der in Athen herrschenden Militärjunta, deren damaliger Führer Dimitrios Ioannidis die »Enosis«, die staatliche Vereinigung der Insel mit dem Festland, anstrebte. Die von Ankara veranlasste Intervention »zum Schutz der türkischen Zyprioten« hatte letztlich die bis heute bestehende Trennung der Insel zur Folge. Das Problem müsse »im Einklang mit internationaler Rechtsprechung und relevanten Beschlüssen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gelöst werden«, sagte Mitsotakis. Von US-Präsident Joseph Biden kam zur Zypernproblematik kein erwähnenswerter Beitrag. Kein Wunder: Die Athener Junta, mitverantwortlich für die Zerstörung des zyprischen Einheitstaates, hatte die Macht im Frühjahr 1967 mit US-amerikanischem Flankenschutz übernommen.

Gefallen fanden Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris vermutlich daran, dass ihnen der Mann aus Athen die US-amerikanische Demokratie in den Himmel lobte und den Krieg in der Ukraine gleichsetzte mit der griechischen Revolution von 1821. Ebenso wie die Ukraine, hieß es in Mitsotakis’ persönlicher Geschichtsstunde für die US-Amerikaner, hätten die Griechen damals, »bei allem Heroismus, ihre Unabhängigkeit (gegen die Ottomanen) niemals ohne Verbündete erkämpfen können«. Den mit Griechenland in dem Kriegsbündnis NATO vereinten US-Amerikanern und Türken müsse allerdings auch »klar sein«, dass Athen »keinen Akt offener Aggression dulden« werde, »der die Souveränität oder die territorialen Rechte« des Landes bedrohe. Flüge der türkischen Luftwaffe über griechisches Hoheitsgebiet, besonders über die östlichen Inseln der Ägäis, müssten »sofort eingestellt werden«.

In den griechischen Medien fand Mitsotakis’ Ausflug in die USA eher zurückhaltende Bewertungen. Die linke Zeitung Efimerida ton Syntakton ließ ihre Leser am Mittwoch wissen, der Regierungschef, der vor allem die Versorgung der türkischen Luftwaffe mit hochmodernen US-amerikanischen Kampfflugzeugen vom Typ »F-16« habe verhindern wollen, sei »mit leeren Händen zurückgekommen«. Die USA hatten 2019 eine 1,4 Milliarden US-Dollar schwere Vereinbarung mit der Türkei über die Lieferung von »F-35«-Fliegern platzen lassen, nachdem Ankara Flugabwehrsysteme in Russland eingekauft hatte. Inzwischen ist allerdings auch das Geschäft mit den »F-16« gefährdet, weil die Türkei dem Beitritt Schwedens und Finnlands in die NATO nicht zustimmen will. Athen bediente sich jüngst auf dem europäischen Markt; der französische Hersteller Dassault liefert derzeit 18 Kampfjets vom Typ »Rafale« nach Athen aus.