Weiter in Gefangenschaft

ANF NEWS Seit fast einem Monat in irakischer Gefangenschaft: Die Journalisten Marlene Förster (links) und Matej Kavcic (rechts)

Fast einen Monat hat es gedauert, bis die Journalisten Marlene Förster und Matej Kavcic endlich Kontakt zu ihren Anwälten aufnehmen durften. Die beiden sind am 20. April 2022 in der nordirakischen Region Sengal von irakischen Einsatzkräften festgenommen und wenig später in ein Geheimdienstgefängnis in Bagdad überführt worden. Seitdem sind die Deutsche und der slowenische Staatsbürger dort inhaftiert. Förster recherchierte für ein Filmprojekt über die Selbstverwaltungsstrukturen der jesidischen Bevölkerung in der Region Sengal. 2014 marschierte der »Islamische Staat« (IS) in diese Region ein und verübte einen Genozid an den Jesidinnen und Jesiden. Kurz nach der Festnahme der Filmemacher hatte die irakische Armee eine Offensive gegen die jesidischen Selbstverteidigungskräfte begonnen.

Am 15. und 16. Mai hatten Förster und Kavcic erstmals Kontakt mit ihren Anwälten im Rahmen einer richterlichen Anhörung. Beim ersten offiziellen anwaltlichen Gespräch zwischen Förster und ihrem Rechtsbeistand waren auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft anwesend. Die aktuellen Ermittlungen der irakischen Behörden gegen Marlene Förster betreffen den Verdacht der illegalen Einreise und den der Spionage. Eine schriftliche Bestätigung der Ermittlungsgründe liegt weiterhin nicht vor, doch inzwischen wurde von seiten der deutschen Botschaft bestätigt, dass es den Vorwurf der Spionage gibt.

Kavcic hatte bereits am Sonntag einen Haftrichtertermin. Sein Anwalt war zugegen, über die Inhalte ist nichts bekannt. Lydia Förster, die Mutter von Marlene, bestätigte am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt, dass es am Montag einen Kontakt von der Botschaft und vom Anwalt zu ihrer Tochter gegeben hätte. »Die gute Nachricht ist, der Terrorismusverdacht ist vom Tisch«, sagte Förster gegenüber jW. Jetzt gehe es um einen Verstoß der Aufenthaltsbestimmungen und um den Vorwurf der Spionage. »Uns ist unklar, was diese Anschuldigung bedeutet. Für wen soll sie denn spioniert haben? Und wozu?«

Es ist anzunehmen, dass die irakischen Einsatzkräfte keine internationalen Zeuginnen und Zeugen ihrer Angriffe haben wollten. Schon vor der Verhaftung der beiden hatte es Attacken der türkischen Luftwaffe auf Ziele im Sengal gegeben. Lydia Förster vermutet, »dass der irakische Staat versucht, einen freien Journalismus im Zusammenhang mit der Situation im Sengal zu kriminalisieren.« Sie glaubt, dass es ihrer Tochter den Umständen entsprechend gut gehe. »Die Botschaft brachte ihr Kleidung, Hygieneartikel und ein Buch, über das sich Marlene unglaublich gefreut hat«, sagte Förster gegenüber jW. Die deutsche Vertretung im Irak hätte Marlene auch einen Brief von ihr übergeben können und sie über die Aktivitäten für Ihre Freilassung unterrichtet. »Ich denke, das wird Marlene neue Kraft geben.«

Jetzt müssen Marlenes Mutter und ihr Unterstützerkreis die Ermittlungen abwarten. Wann und wie es weitergeht, wissen sie nicht. Die deutschen Behörden haben ungewöhnlich lange gebraucht, um Kontakt zu Marlene herzustellen. »Ich bin immer noch geschockt, dass es dem Auswärtigen Amt und der Botschaft erst nach so langer Zeit gelungen ist, einen weiteren Besuchstermin zu erhalten«, so Förster. Der Grund dafür könnte der große öffentliche Druck sein, den Marlenes Unterstützerkreis in den letzten Wochen aufgebaut hat. »Die Bemühungen, Marlene und Matej freizubekommen, dürfen jetzt nicht nachlassen.«