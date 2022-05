Gefundenes Fressen

Fredrik Sandberg/TT via AP/dpa Kurdische Demonstrierende protestieren am 12. Oktober 2019 in Stockholm gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien

Dass der NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands ernsthaft an der Türkei scheitern könnte, ist unwahrscheinlich, das ist aber für westliche Zeitungen kein Grund, nicht tagelang Drohszenarien aufzubauen. Was war passiert: Vergangenen Freitag erklärte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der beiden nordischen Länder, man habe »keine positive Meinung dazu«. Skandinavische Länder seien geradezu »Gasthäuser für Terrororganisationen« wie die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), so der Staatschef. Tags darauf legte beim Außenministertreffen des Kriegsbündnisses der türkische Abgesandte Mevlüt Cavusoglu nach: Beide Länder unterstützten »offen« die »Terrororganisationen« PKK sowie die Volksverteidigungseinheit (YPG) in Westkurdistan bzw. Nordsyrien. Es sei »inakzeptabel«, wenn »Freunde und Verbündete« kurdische Extremisten unterstützten, sagte Cavusoglu.

»Sicherheitsbedenken«

Am Montag erklärte Jens Stoltenberg – der sich in den 80er Jahren als Vorsitzender der norwegischen Jungsozialisten gegen die NATO engagierte, nur um heute ihr Generalsekretär zu sein – die Forderungen Ankaras müssten ernst genommen werden. »Die Türkei ist ein geschätzter Bündnispartner, und alle Sicherheitsbedenken müssen angegangen werden«, teilte Stoltenberg mit. In diesem historischen Augenblick müsse man zusammenstehen.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö zeigte sich am Mittwoch gegenüber Reuters irritiert: Noch vor einem Monat habe er mit Erdogan telefoniert, der damals seine Unterstützung für den NATO-Beitritt der beiden Staaten erklärt habe. Auch wenn sich das türkische Justizministerium am Montag beschwerte, dass beide Staaten in den vergangenen fünf Jahren 33 Auslieferungsersuchen der Türkei abgelehnt hätten, dürfte es der Türkei weniger um Finnland als um Schweden gehen: Erdogan erklärte am Montag, das Land habe sich zur »Brutstätte« für terroristische Organisationen entwickelt, die selbst im Parlament säßen. Gemeint waren die insgesamt sechs kurdischen Abgeordneten im Riksdag.

Generell gibt es in Schweden große Sympathien mit der als Rojava bekannten mehrheitlich kurdisch-arabischen Selbstverwaltungsregion in Syrien. Außenministerin Ann Linde traf sich in den vergangenen Jahren mehrmals mit der kurdischen Politikerin Ilham Ehmed, Vorsitzende des Exekutivausschusses des Demokratischen Syrienrates. Im Dezember erklärte Stockholm, die Region mit 376 Millionen US-Dollar unterstützen zu wollen. Mehr noch: Seit die Türkei 2019 eine Militäroffensive in Nordsyrien gestartet hatte und seitdem mehrere Gebiete besetzt hält, gilt in Schweden ein Exportverbot mehrerer Waffensysteme an die Türkei, dessen Aufhebung Ankara fordert.

USA hilft nach

Zwar hat der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist am Montag angekündigt, eine Delegation in die Türkei schicken zu wollen, um die Probleme zu erörtern. Allerdings ist fraglich, wie sehr bzw. ob die schwedische Regierung gegenüber der Türkei nachgeben kann: Im September stehen Parlamentswahlen an und Zugeständnisse an Erdogan könnten den regierenden Sozialdemokraten im Wahlkampf schaden.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die USA für Schweden in die Bresche springen: Am Mittwoch (Ortszeit) trifft Cavusoglu in New York seinen US-Amtskollegen Antony Blinken. Dort dürfte es auch um Ankaras erneuten Zugang zu den US-Kampfjetprogrammen »F-35« und »F-16« gehen, von denen die Türkei nach Kauf des russischen Raketenabwehrsystems »S-400« ausgeschlossen worden war. Washington hat wenig Interesse an dem Bild einer »gespaltenen NATO«. Die Priorität müsse sein, »keine falsche Botschaft an Russland zu senden«, kritisierte bereits die britische Außenministerin Elizabeth Truss die Türkei. Und auch Jean Asselborn, ewiger Außenminister des korruptionsanfälligen Luxemburgs, sagte am Dienstag im ZDF in rassistischer Manier, man wisse, wie Basare in der Türkei funktionierten, »und manchmal ist die Mentalität, vor allem von Erdogan, auch davon geprägt«.