Klimakrise weiter verschärft

Dong Jianghui/XinHua/dpa 2021 war es im globalen Mittel 1,11 Grad Celsius wärmer als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

UN-Generalsekretär António Guterres schlägt Alarm. Der Klimawandel habe 2021 erschreckende neue Rekordwerte erreicht, mahnte er am Mittwoch in einer Videobotschaft. Das Versagen der Menschheit im Umgang mit der Klimakrise sei bedrückend.

Anlass seiner Klage war die Vorstellung des jährlichen Klimazustandsberichts der Weltmeteorologie-Organisation (WMO), dem Dachverband der nationalen Wetterdienste. 2021 war es im globalen Mittel 1,11 Grad Celsius wärmer als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die als grober Maßstab für die vorindustrielle Zeit genommen wird.

Das sei kein neuer Rekord, aber immerhin seien die vergangenen sieben Jahre die wärmsten Jahre in den Temperaturaufzeichnungen. WMO-Generalsekretär Petteri Taalas machte darauf aufmerksam, dass vier der sieben Indikatoren für den Zustand des Klimasystems auf rot stehen. Der Treibhausgehalt der Atmosphäre ist auf Rekordniveau und steigt weiter, die Versauerung der Ozeane nimmt stetig zu, ihr Wärmegehalt ebenfalls und der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich sogar. Inzwischen beträgt er 4,9 Millimeter pro Jahr und verdoppelt sich in etwas weniger als 30 Jahren. In diesem Tempo werden die Meere bis zum Ende des Jahrhunderts um erheblich mehr als einen Meter ansteigen.

Höhere Temperaturen und schrumpfendes Meereis führen zu mehr extremen Niederschlägen, Hitzewellen und Dürren, die auch 2021 zahlreiche Menschenleben kosteten und Ernten vernichteten. Aktuell sind unter anderem Frankreich, der Iran, Teile Madagaskars sowie die Staaten am Horn von Afrika von schweren Dürren betroffen. Zusammen mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der die Weizenexporte dieser beiden besonders für Afrika wichtigen Lieferanten behindert, drohen sie die globale Hungerkrise weiter zu verschärfen.

UN-Generalsekretär Guterres forderte unterdessen, die Subventionen für Kohle und Erdölprodukte endlich zu beenden und die Investitionen in die Erneuerbaren zu verdreifachen.