Chat mit Bombenbauer: Razzia bei 18jährigem

Essen. Nach dem am 12. Mai vereitelten, möglicherweise rechtsterroristischen Anschlag in einem Essener Gymnasium hat die Polizei kurzzeitig einen zweiten jungen Mann festgenommen. Der 18jährige befinde sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, sagte am Dienstag eine Sprecherin der Essener Staatsanwaltschaft. Bei der Auswertung von Chat-Protokollen des 16jährigen, der einen Bombenanschlag vorbereitet haben soll, sei man auf einen Chat mit dem vorübergehend Festgenommenen gestoßen, bei dem es um Waffen gegangen sei. Deshalb habe am Montag abend ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung durchsucht, in der der 18jährige lebt. Die gefundenen vier Waffen seien »Anscheinswaffen« gewesen. Der 16jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hatte am Montag die Ermittlungen gegen ihn übernommen. (dpa/jW)