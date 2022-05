Embargo vertagt

Jan Huebner/IMAGO Ungewisse Zukunft: Auch die Raffinerie in Leuna wird über die »Druschba«-Pipeline mit russischem Erdöl versorgt

Die Verhandlungen der EU-Staaten über das sechste Sanktionspaket sind ins Stocken geraten. Streitpunkt ist nach wie vor das geplante Embargo gegen russische Öllieferungen, bei dem auch am Montag abend zwischen den Außenministern der Mitgliedstaaten keine Einigung erzielt werden könnte. Während Ungarn auf Kompensationen pocht, wird diese Forderung von anderen Ländern abgelehnt.

Hintergrund des Streits sind Äußerungen des ungarischen Außenministers Peter Szijjarto. Vor dem Treffen der EU-Außenminister hatte er am Montag eine Videobotschaft auf Facebook veröffentlicht, in der er mitteilte: Sollte Ungarn auf russische Öllieferungen verzichten, dann seien Investitionen in Höhe von 15 bis 18 Milliarden Euro nötig.

Zuvor hatte die Regierung in Budapest »lediglich« 800 Millionen Euro aus EU-Mitteln gefordert, um das Umstellen einer Raffinerie auf andere als russische Ölsorten zu finanzieren. Außerdem sollte mit dem Geld die Kapazität einer Pipeline aus Kroatien vergrößert werden. Nun drang Szijjarto nicht nur darauf, dass die EU die notwendigen Investitionen finanziert, sondern auch die Preiserhöhungen kompensieren solle, mit denen die Ungarn durch das Embargo konfrontiert wären.

Doch dazu sind die anderen EU-Länder nicht bereit. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sagte am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin«, die Europäische Union werde nicht auf diese Forderung eingehen. »Das gehe einfach nicht«, betonte er. Sein litauischer Amtskollege Gabrielius Landsbergis hatte bereits am Montag geklagt, die ganze Union werde von einem Mitgliedstaat »als Geisel genommen«. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zeigte sich am Montag dennoch optimistisch: »In den nächsten Tagen werden wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen – da bin ich sehr zuversichtlich«. In diesen Zeiten stünden die Europäer trotz aller Unterschiede so eng zusammen, wie sie es bisher noch nie erlebt hätte.

Bei den Verhandlungen um das sechste Sanktionspaket hatten Tschechien, die Slowakei, Bulgarien und Ungarn auf Ausnahmen gedrungen. Statt innerhalb von sechs Monaten den Bezug von russischem Öl einzustellen, forderten sie Übergangsfristen von – teilweise – mehreren Jahren. Zugeständnisse hatte die EU-Kommission schon gegenüber Griechenland und Zypern gemacht und verzichtete auf das Verbot des Transports von russischem Öl auf EU-Schiffen.

Unabhängig davon, ob sich die EU-Länder auf ein Embargo einigen können, will die Bundesregierung zum Jahresende den Bezug russischen Öls einstellen. Das berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Demnach zeigten sich Beamte aus dem Kanzleramt zuversichtlich, innerhalb der nächsten sechs bis sieben Monate alternative Lieferanten gefunden und die verbleibenden logistischen Probleme gelöst zu haben.

Für die PCK-Raffinerie in Schwedt (Oder) bedeutet das eine ungewisse Zukunft. Denn noch ist unklar, ob ihr überhaupt auf alternativem Wege ausreichend Öl geliefert werden kann, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Ohne die Enteignung des russischen Mehrheitseigners Rosneft ist die polnische Regierung nicht bereit, Öl über den Hafen Gdansk zu liefern. Und der Hafen in Rostock müsste erst vertieft werden, damit Tanker anlegen können. Gleichzeitig arbeitet man daran, der Raffinerie den Absatz streitig zu machen: Laut Bloomberg soll künftig der Treibstoffbedarf des Flughafens BER über eine Raffinerie in Bayern gedeckt werden.

Doch auch die Raffinerie in Leuna wird über die »Druschba«-Pipeline mit russischem Erdöl versorgt. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurden für sie aber schon andere Lieferanten gefunden. Als Habeck am Montag der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg einen Besuch abstattete, wurde er vom Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) daran erinnert, dass die Energiewende Schaden nehmen würde, sollten sich in Leuna Probleme einstellen. Denn dort würden unter anderem Kunststoffe für Windkraftanlagen hergestellt. Außerdem dürfe die Wirtschaft nicht durch die Sanktionen destabilisiert werden.