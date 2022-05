Frontex-Fans in den Alpen

Andreas Haas/IMAGO Demonstration gegen das Ergebnis der Volksabstimmung am Sonntag abend in Zürich

Das Ergebnis war am Ende eindeutig. Am Sonntag hat eine klare Mehrheit der Schweizer Wahlberechtigten in einer Volksabstimmung dafür votiert, den Ausbau der EU-Grenzbehörde Frontex mitzutragen. 71,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler stellten sich hinter die Position der Regierung, die vorsieht, den schweizerischen Jahresbeitrag von 24 Millionen auf 61 Millionen Franken (rund 58 Millionen Euro) zu erhöhen. Statt sechs soll die Schweiz künftig 40 Mitarbeiter für die Grenzbehörde stellen, allerdings hat die Alpenrepublik nur eine beratende Funktion bei der konkreten Ausgestaltung des Abschottungsregimes.

Die Schweiz ist kein Mitglied in der Europäischen Union, allerdings Teil des Schengen-Raums, weshalb die Frontex-Mitfinanzierung für sie obligatorisch ist. Im Vorfeld der Volksabstimmung hatten die Regierung sowie die Befürworter eines stärkeren Engagements bei der Grenzbehörde letztlich mit Erfolg argumentiert, das Land werde aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen, sollte die Vorlage nicht angenommen werden. Beispielsweise die Jungsozialisten (Juso) hielten dagegen und kritisierten die Panikmache. Die kommunistische Partei der Arbeit hatte in einer Erklärung vor der Volksabstimmung darauf aufmerksam gemacht, dass die jährlich zu zahlenden 61 Millionen Franken bis 2027 rund fünf Prozent des Gesamtbudgets von Frontex ausmachten, »womit die Schweiz beträchtlich zum gewaltvollen Abschottungsregime der EU beiträgt«.

Nachdem Regierung und Parlament bereits beschlossen hatten, die EU-Verordnung zum Frontex-Ausbau mitzutragen, erzwang ein Bündnis aus Flüchtlingsorganisationen und linken Parteien die Volksabstimmung. Sie werfen der Behörde Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen vor. In einer Pressemitteilung der Referendumskomitees hieß es, die Schweiz mache sich durch den Frontex-Ausbau »mitschuldig am Tod von und der Gewalt gegen Zehntausende Menschen«. Laut dem Bericht »Mediterranean Situation« des Flüchtlingshilfswerks UNHCR starben von 2010 bis 2020 allein im Mittelmeer mehr als 23.000 Menschen bei dem Versuch, EU-Staaten zu erreichen. Die Grenzbehörde hat durch unterlassene Hilfeleistung oder aktive sogenannte Pushbacks direkten Anteil daran. Ende April trat der langjährige Frontex-Chef Fabrice Leggeri angesichts entsprechender Vorwürfe zurück.

Besonders linke und Flüchtlingsorganisationen zeigten sich nach der Volksabstimmung schockiert. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses veranstaltete die Gruppe »Linke PoC – Migrantifa« sowohl in der Hauptstadt Bern als auch in Zürich Demonstrationen und betonte, dass Widerstand gegen das Votum nun nötiger sei denn je. In einer Mitteilung vom Sonntag abend erklärte die Gruppe: »Rassistische, menschenverachtende Hetze ist leider nichts Neues.« Auch die Jusos, die sich gegen die Vorlage ausgesprochen hatten, zeigten sich schockiert. In einer Pressemitteilung forderten sie nach Bekanntgabe des Ergebnisses, die Schweiz müsse sich für sichere Fluchtwege nach Europa einsetzen. Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) müsse sich außerdem »für Menschenrechte von Geflüchteten einsetzen«.

Brüssel zeigte sich nach der Volksabstimmung zufrieden über das »klare Bekenntnis der Schweizerinnen und Schweizer zu Frontex«. Einer der Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas, erklärte per Onlinedienst Twitter, das Ergebnis zeige, wie wichtig der Schweiz die »Vorteile« der Freizügigkeit und des gemeinsamen Grenzmanagements seien.