Umweltministerium: Biosprit in Tanks senken

Berlin. Das Bundesumweltministerium will die Beimischung von Biosprit aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen zu herkömmlichem Benzin und Diesel im kommenden Jahr deutlich reduzieren. Die Obergrenze für dessen energetischen Anteil bei der Erfüllung der Treibhausgasminderungsquote solle von derzeit 4,4 Prozent auf zunächst 2,5 Prozent verringert werden, hieß es am Dienstag in Regierungskreisen. Dies entspreche einer sofortigen Rohstoffeinsparung von 4,2 Millionen Tonnen an Nahrungs- und Futtermitteln oder einer Anbaufläche von 1,1 Millionen Hektar. Bis 2030 solle die Obergrenze schrittweise auf null verringert werden. (Reuters/jW)