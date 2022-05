Konsenssuche zu Kriegskrediten

Frank Hormann/dpa Sollen aus- und aufgerüstet werden: Bundeswehr-Soldaten im Hafen von Sassnitz (7.5.)

Das mit großem Tamtam angekündigte »Sondervermögen« bleibt zunächst Getöse – zum Ärger der Bellizisten im In- und Ausland. Nach der Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 27. Februar, drei Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, konnte die Ampelkoalition die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr noch nicht durch den Bundestag bringen. Ein Hindernis: die Opposition von CDU und CSU. Ohne die fehlen den Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die nötigen Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit, um das Aufrüstungsprogramm ins Grundgesetz schreiben zu können. Das ist aber notwendig, um bei der Finanzierung durch Kreditaufnahme die »Schuldenbremse« zu umgehen. Auf die Frage, wann eine Einigung mit der Union zu erwarten sei, sagte Grünen-Kofraktionschefin Britta Haßelmann am Dienstag in Berlin: »Das werden die nächsten Tage zeigen und die Gespräche, die noch anstehen auf der Fachebene.«

Ursprünglich sollte der Bundestag in dieser Woche über das Milliardenprogramm abstimmen. Doch die Unionsfraktion lässt sich bitten. Man werde bei der Grundgesetzänderung mitmachen, sofern man inhaltlich übereinstimmt, »und nicht, weil die Koalition Druck macht«, sagte Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, am Dienstag in Berlin. »Wenn sie Druck macht, dann muss sie sich halt nach unseren Wünschen und Vorstellungen richten.«

Kanzler Scholz selbst demonstrierte am Dienstag Zuversicht angesichts der Chancen auf eine Verständigung und griff dabei tief in die Pathoskiste. Man setze auf »eine patriotische Zusammenarbeit« mit der größten Oppositionsfraktion im Bundestag, sagte er in Berlin.»Diese Gespräche finden statt. Und mein Eindruck ist, dass sie auf einem guten Weg sind.« Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) wollte dagegen keine Zweifel aufkommen lassen, woran die Einigung mit der Regierung hänge sei: »an Einigkeit innerhalb der Koalition. Wenn die Koalition einig ist, können wir sehr schnell zu Ergebnissen kommen«, sagte Merz in Berlin.

Vordergründig stört sich die Unionsfraktion an dem von der Ampelkoalition anvisierten Zeitplan. Die Verfassungsänderung sollte ursprünglich vor der parlamentarischen Sommerpause den Bundestag durchlaufen haben. Da die Ampel die Abstimmung verschoben habe, könne die Koalition den Zeitplan nicht mehr einhalten, meinte Frei. Der CDU-Politiker stellte klar, dass die Absprache über eine Festlegung auf das NATO-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung jährlich ins Militär zu pumpen, nicht im Grundgesetz festgeschrieben werden solle, sondern etwa in einem einfachen Bundesgesetz. Die Union will zudem, dass die geplanten 100 Milliarden Euro schweren Kriegskredite ausschließlich in die Bundeswehr fließen.

Als einzige Bundestagsfraktion jenseits der AfD lehnt Die Linke die Aufrüstungsmilliarden ab. Entsprechend begrüßte Bundesvorsitzende Janine Wissler die Verschiebung der Abstimmung. Einige Abgeordnete von SPD und Grünen hätten offenbar deutliche Zweifel angemeldet, lobte Wissler. »Mit der Verankerung im Grundgesetz bekäme Aufrüstung Verfassungsrang«, warnte sie.