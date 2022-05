EU-Abgeordnete: Kompromiss bei Emissionshandel

Brüssel. Abgeordnete im EU-Parlament unterstützen Pläne für eine Ausweitung des Emissionshandels in der EU auf die Bereiche Gebäude und Verkehr – mit Ausnahmen. Nach Verhandlungen nahm der Umweltausschuss des EU-Parlaments am Dienstag einen entsprechenden Kompromiss an, wie Abgeordnete mitteilten. Er sieht vor, dass Konzerne ab 2025 für den Ausstoß klimaschädlicher Gase von gewerblichen Gebäuden und beim kommerziellen Verkehr zahlen müssen. Private Haushalte werden zunächst ausgenommen. Hier fürchteten Kritiker angesichts hoher Energiepreise verheerende Mehrkosten für Verbraucher. (dpa/jW)