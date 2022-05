Nachschlag: Geschwindigkeit und Politik

imago images/Motorsport Images Das 24-Stunden-Rennen beginnt – Le Mans, 18. Juni 1966

Es war einmal in den 60ern. Es ging vornehmlich um Beschleunigung. James Mangolds Rennfahrerfilm »Le Mans 66 – Gegen jede Chance« basiert auf A. J. Baimes Buch »Go Like Hell – Ford, Ferrari and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans« und schlägt den Bogen vom Zweiten Weltkrieg bis zum Rausch der 60er. In einer Szene doziert Henry Ford II mit Blick über seine Fabriklandschaft in Detroit, wie im Zweiten Weltkrieg der Automobilkonzern in eine Flugzeugmotoren- und Waffenschmiede verwandelt worden war. »Wir sollen keinen erfolgreichen Rennwagen bauen können? Wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen.«

Letztlich ist auch der Automobilrennsport nichts anderes als eine Fortsetzung des »statistischen und logistischen Managements der Kriegführung« (­Baime). Ford gegen Ferrari, das übersetzt Familienfehde in die Konkurrenz des Großkapitals. Austragungsort ist die Rennstrecke. US-amerikanisches Maschinenzeitalter trifft auf alteuropäischen Aristokratismus, Coca-Cola auf Barolo. (aha)