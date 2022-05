Strotzt vor Theorie

Grandfilm Hat Sonnenschutz dringender nötig als andere: Vampirin Octavia (Lilith Stangenberg)

Das Untote tritt in Gestalt des Zombies auf oder klassisch als Vampir. Beide Sujets gehören entschieden in die Moderne und drücken, von Bram Stoker bis Dietmar Dath, das Unbehagen der bürgerlichen Gesellschaft an sich selbst aus. Der Kapitalismus wurde tot geboren, deswegen wirkt er beim Sterben so lebendig. »Das Kapital«, schreibt Marx, »ist verstorbne Arbeit, die sich nur vampyrmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt.«

Mit diesem Passus, eingebunden in eine bizarr zeitlose Strandszene, eröffnet denn auch dieser Film. Der Vampirismus als Metapher für den Kapitalismus, das ist die Klammer, die »Blutsauger« uns anbietet. Nach dieser seltsamen Exposition, in der eine prätentiös schlechte, bei Filmen wie »­Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste« (2016), »Toni Erdmann« (2016) und »Frau Stern« (2019) als Method Acting missdeutete Spielweise etabliert wird, setzt die Kernhandlung ein.

Im Sommer 1928 begibt sich der sowjetische Fabrikarbeiter Ljowuschka (Alexandre Koberidze) in ein deutsches Ostseebad. Er hatte in Sergej Eisensteins John-Reed-Verfilmung »Oktober« (1927) den Trotzki spielen sollen. Die Figur wurde allerdings, nachdem Leo im Machtkampf gegen Josef unterlag, aus dem Film gestrichen. Um Geld für die Überfahrt nach Hollywood zu sammeln, kommt Ljowuschka, sich als russischer Graf ausgebend, bei der jungen Fabrikantin Octavia (Lilith Stangenberg) unter, die ihn schnell durchschaut. Er seinerseits tut sich schwer damit zu durchschauen, dass Octavia in Wahrheit eine Vampirin ist, zumal die zweckmäßige Legende verbreitet wird, die bei den Bewohnern des Umlands auftauchenden Vampirbisse seien durch chinesische Flöhe verursacht. Natürlich erkennt man hierin die seltsame Dynamik des Klassenkampfes wieder, nach der das Klassenbewusstsein der Herrschenden meist klarer ausgeprägt ist, während die Beherrschten das Herrschaftsverhältnis eher verdrängen.

»Blutsauger« strotzt vor Theorie. Wahrheit, nicht Begebenheit scheint sein Material. Man muss das hervorheben, wenn man gerecht bleiben will. Denn zum anderen fehlt jegliche Linie, die diese 125 Minuten zusammenhalten könnte.

Die Story – falls von Story zu reden geht – plätschert, man weiß lange nicht, was das alles eigentlich soll. Rätselhafte Szenen folgen aufeinander, Rahmen- und Kernhandlung verschwimmen. Aber jede Szene hat Bedeutung. Wenn Octavia sich etwa entsetzt zeigt, dass die Reichen nach der Revolution den weiten Wohnraum ihrer Villen mit dem Volk teilen müssen, ist die spöttische Anspielung auf »Doktor Schiwago« (1965) schwer zu übersehen. Wenn sie ihren Diener zwingt, sie als Beleg demokratischer Gesinnung mit du anzureden, lässt sich gut auf den Zug unsrer Tage kommen, wo die weiterhin bestehenden Machtverhältnisse mit einer »woken« Sprache der Anerkennung verschleiert werden. Auch die Propagandalüge von den Flohbissen, die das Aufkommen der Vampirbisse verbergen soll, kann auf die Jetztzeit bezogen werden: Die intrinsische Barbarei des Kapitalismus wird kaschiert durch ein äußeres Feindbild, und nicht zufällig sind diese Flöhe chinesisch (an einer Stelle sogar: »jüdisch«), was ebenso an die Angst vor dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas als auch an die Rhetorik Donald Trumps erinnert, der während der Coronapandemie gern vom »chinesischen Virus« sprach.

Doch irgendwann werden diese sinnhaften Beziehungen einfach zu viel. Charaktermaske, unsichtbare Hand, Mehrwert, Ausbeutung, Weltmarkt, Ideologie, Identifikation mit dem Aggressor, Woke Capitalism, Revolution, Konterrevolution von 1989, Internet, Historischer Materialismus, Hegel, Eisenstein, Stalin, Trotzki … wie ein Vampir saugt der Film marxistische Topoi auf und bezahlt das, wie alle, die nicht genug kriegen konnten, mit Suppenkoma. Es fehlt die dramaturgische Klammer: Da jede Szene große Mitteilungen zu machen hat, erhält die Handlung keinen Platz, sich zu entwickeln. Es fehlt aber auch am Inhalt selbst: Indem die Szenen in ihrer Bedeutung für sich bleiben, kann ein roter Faden nicht gezogen werden. Folglich zeigt der Film, gerade weil er zu viel zeigt, zu wenig.