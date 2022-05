Tod eines Agenten

ZUMA/Keystone/imago Bleierne Jahre: Auch bei der Enthüllung einer Büste Luigi Calabresis kam es zu einem Anschlag mit einer Toten und 30 Verletzten (1.1.1970)

Am 17. Mai 1972 wurde der Mailänder Polizeikommissar Luigi Calabresi vor seiner Wohnung erschossen. Er war eine Schlüsselfigur der von der CIA betriebenen »Spannungsstrategie«, mit der Linken die Verantwortung für inszenierte Terroranschläge angelastet wurde. Zu diesem Zweck war Calabresi 1966 während eines Fortbildungskurses in den USA von der CIA angeworben worden.

Im Mailänder Polizeipräsidium stieg Calabresi zum Stellvertreter des für den »Kampf gegen die Linke« zuständigen politischen Dezernats auf. Seine »große Stunde« kam, als am 12. Dezember 1969 faschistische Terroristen einen Bombenanschlag auf die Mailänder Landwirtschaftsbank auf der Piazza Fontana verübten, bei dem 17 Menschen getötet und über 80 verletzt wurden. Calabresi ließ sofort 300 Anarchisten und andere Linke verhaften, darunter auch Mitglieder der außerparlamentarischen »Lotta Continua«-Gruppe, den Ballettänzer Pietro Valpreda und den Eisenbahner Giuseppe Pinelli. Obwohl Pinelli für die Tatzeit ein Alibi hatte – vier Zeugen belegten, dass er in einer Bar Karten gespielt hatte – wurde er drei Tage verhört, um ein Geständnis zu erpressen. In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember wurde er aus Calabresis Zimmer im fünften Stock in die Tiefe gestürzt und starb. Dario Fo brachte das Verbrechen und seine Hintergründe mit dem Theaterstück »Zufälliger Tod eines Anarchisten« (1970) auf die Bühne. Valpreda, der seine Unschuld ebenfalls beweisen konnte, saß drei Jahre im Gefängnis, bevor er am 14. Oktober 1972 freigelassen werden musste.

Wegen des Tods des 41jährigen Pinelli, der eine Frau und zwei Kinder hinterließ, protestierten Zehntausende in den Straßen von Mailand mit Sprechchören wie »Calabresi Mörder« und »CIA-Kommissar«. Der verklagte daraufhin Pio Baldelli, den Chefredakteur der ebenfalls Lotta Continua heißenden linken Zeitung, weil das Blatt die Todesumstände öffentlich gemacht hatte. Baldelli erklärte zu Prozessbeginn: »Wir haben die Absicht zu beweisen, dass Kommissar Calabresi Pinelli ermordet hat. Er hat ihn umgebracht, wenn vielleicht auch nicht selbst.«

Calabresi, der behauptete, er sei während Pinellis Fenstersturz nicht im Zimmer gewesen, und die als Zeugen geladenen Polizisten verwickelten sich in Widersprüche. Als Lotta Continua die Exhumierung der Leiche Pinellis zur Obduktion beantragte, ließen Calabresis Anwälte den Prozess platzen. Der Vorsitzende Richter, ein konservativer Jurist, wurde für befangen erklärt und abgesetzt.

Mit seiner Aussage wurde Calabresi für seine Hintermänner zum unsicheren Kantonisten. Die Zweifel an seiner Zuverlässigkeit wuchsen, als er im Frühjahr 1972 die Ermittlungen zu einem aufgedeckten Waffenlager übernahm. Die Waffen waren für die neofaschistischen Hilfstruppen des 1973 geplanten »Windrose«-Putsches bestimmt, mit dem der Faschist Junio Valerio Borghese an die Macht gebracht werden sollte, und dessen Fäden bei der CIA, beim NATO-Kommando in Neapel und in der BND-Zentrale in Pullach zusammenliefen. Nach Calabresis Tod versandeten die Ermittlungen.

Des Mordes an dem Kommissar wurde der bekannte Neofaschist Gianni Nardi verdächtigt, der auch für den BND gearbeitet hatte. Er kam 1976 bei einem Autounfall auf Mallorca ums Leben, immer ein mysteriöser Tod für einen Agenten. Als 1990 die geheime NATO-Truppe »Stay behind«, die in Italien »Gladio« hieß, aufgedeckt wurde, stand sein Name auf ihren Mitgliederlisten. Doch 1988 wurden radikale Linke für den Mord verurteilt, darunter der Mitbegründer der »Lotta Continua«-Gruppe Adriano Sofri als Anstifter. Intellektuelle wie Umberto Eco, Carlo Ginzburg und Hans Magnus Enzensberger protestierten, hier seien Unschuldige verurteilt worden.