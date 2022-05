Kurs auf »Schwarz-Grün«

Friso Gentsch/dpa Auf in die Ministersessel: Mona Neubaur (Mitte), NRW-Spitzenkandidatin der Grünen, bei der Wahlparty am Sonntag

CDU und Bündnis 90/Die Grünen gewinnen, der Rest verliert – so stellt sich das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vom Sonntag dar. Mit deutlichem Abstand hat die CDU mit 35,7 Prozent und einem Zugewinn von 2,7 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl 2017 die Wahl gewonnen und die SPD auf den zweiten Platz verwiesen. Aus dem von den Demoskopen vorausgesagten Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU-Amtsinhaber Hendrik Wüst und SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty wurde nichts. Kutschaty und die Seinen landeten mit 26,7 Prozent gar auf dem historischen Tiefstand bei einer Landtagswahl in dem einst als »Herzkammer der SPD« apostrophierten Bundesland. 2017 hatten die Sozialdemokraten noch 31,2 Prozent erreicht.

Recht behielten die Demoskopen aber in einer Hinsicht: Strahlender Sieger sind Bündnis 90/Die Grünen. Zwar landete die ökoliberale Partei »nur« auf Platz drei, konnte mit 18,2 Prozent ihr Ergebnis von 2017 aber fast verdreifachen. Damit wird Spitzenkandidatin Mona Neubaur die vorhergesehene Rolle der »Königsmacherin« spielen können. Zwar stehen nach den Zugewinnen von CDU und Grünen die Zeichen auf »Schwarz-Grün«, ein Ampelbündnis wie im Bund wäre aber auch möglich. Nach herben Verlusten der FDP, die nach einem Höhenflug mit 12,6 Prozent (2017) am Sonntag auf 5,9 Prozent abstürzte – und am Wahlabend lange um den Wiedereinzug in den Landtag bangen musste –, dürfte sich das Zusammenzimmern einer solchen Koalition aber alles andere als einfach bewerkstelligen lassen. Zu einer wirklichen Option würde sie wohl erst, sollten die Gespräche zwischen CDU und Grünen aus irgendeinem Grund scheitern.

»Das Wählervotum ist eindeutig«, sagte Wahlgewinner Wüst am Montag beim Eintreffen zu den Beratungen mit den CDU-Spitzengremien in Berlin und reklamierte den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. Die CDU habe »das Vertrauen der Menschen«, auch zukünftig eine Regierung anzuführen. Allerdings wird sich zeigen müssen, wie biegsam Wüst und die Positionen seiner Partei in Gesprächen mit den Grünen sein werden. Neubaur ließ am Montag morgen über den WDR-Hörfunk schon mal wissen, dass sie keine Präferenz habe. Entscheidend sei der »wirkliche Wille« künftiger Koalitionspartner, »engagierten Klimaschutz« umzusetzen. Neubaur kritisierte, dass die bisherige Regierung bei dem Thema »nur schöne Überschriften« formuliert habe.

Die Grünen pochen auf die Abschaffung des pauschalen Mindestabstands bei Windkraftanlagen zu Wohngebieten, wollen Photovoltaik auf jedem Dach, das Wahlalter auf 16 Jahre senken, die Mietpreisbremse ausweiten und einen Altschuldenfonds für Kommunen auf den Weg bringen. Ferner fordert die Partei einen Klimavorbehalt, den sogenannten Klimacheck, für alle Landesgesetze einzuführen – ein Quasivetorecht eines möglichen künftigen Klimaschutzressorts. Konfliktpotential könnte es auch in bezug auf die innere Sicherheit geben. Der amtierende Innenminister Herbert Reul fordert flächendeckende und anlasslose Videoüberwachung sowie den Einsatz von Erkennungssoftware und Tasern bei der Polizei – alles Punkte, die die NRW-Grünen – jedenfalls bislang – ablehnen.

Wahlverlierer Kutschaty klammert sich derweil an die vage Aussicht auf eine Ampel. Er machte nach der Sitzung des SPD-Präsidiums in Berlin klar: »Das Erstvorschlagsrecht liegt beim Wahlgewinner.« Die SPD werde die »schwarz-grünen« Sondierungen aber genau beobachten. Der Generalsekretär der Bundes-SPD, Kevin Kühnert, wollte am Montag die Ursachen für das schlechte Abschneiden seiner Partei nicht auf der Bundesebene sehen. Er räumte aber ein, dass es im Wahlkampf an Rhein und Ruhr sehr viel um die globale Lage und wenig um Landespolitik gegangen sei, wie er dem BR sagte. Kühnert verwies dabei auf den Krieg in der Ukraine und die steigenden Lebenshaltungskosten. Mit der Abwahl von »Schwarz-Gelb« habe die SPD aber ein Wahlziel klar erreicht. Die Hoffnung auf eine SPD-geführte Regierung wollte Kühnert ebenfalls noch nicht begraben. Wüst könne nämlich ausschließlich mit Parteien eine Mehrheit bilden, »die ihn fünf Jahre leidenschaftlich aus der Opposition heraus kritisiert« hätten.

Den Wiedereinzug in den Landtag schaffte die AfD. Mit 5,4 Prozent glückte das der Partei gerade so. Ausgesperrt aus dem Landtag bleibt einmal mehr die Partei Die Linke mit fast schon kläglichen 2,1 Prozent.