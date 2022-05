Nur vorübergehend

Jens Kalaene/zb/dpa Etwa drei Viertel der Sanktionen werden derzeit vom Jobcenter verhängt, weil Termine verpasst wurden

»Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, was Sie mit unserem Sozialstaat machen.« Die CDU-Abgeordnete Jana Schimke war bei der Debatte über die vorübergehende Einschränkung von Hartz-IV-Sanktionen am Freitag nachmittag im Bundestag die größte Anhängerin der Agenda 2010. Wer eine Drecksarbeit hinschmeißt, die das Jobcenter für zumutbar hält, soll hungern und am Ende auf der Straße landen – für die gebürtige Cottbuserin Schimke bleibt dieser Kern der »so überaus erfolgreichen Reform« von SPD und Grünen unverzichtbar. Da den beiden Parteien ihr Wunderwerk von vor 20 Jahren nicht mehr recht zeitgemäß zu sein scheint, ist Schimke in Sorge um den Niedriglohnsektor. »Der Mensch ist, wie er ist«, warf sie in die Debatte, und warnte vor der »Spaltung unserer Solidargemeinschaft, in der bisher alle immer sehr gut miteinander umgegangen sind«.

Zu ihrer Beruhigung regiert die FDP mit. »Gucken Sie in die Wirtschaftswoche!« rief der Liberale Jens Teutrine in den Saal. Dort sei an diesem Tage nachzulesen, dass die Sanktionen gar nicht ausgesetzt würden. Kürzungen um bis zu 30 Prozent halte ja schließlich auch das Bundesverfassungsgericht für mit der Menschenwürde vereinbar. Das wären aktuell noch 314,30 Euro für den Monat. Im laufenden Jahr will die Regierung die Kürzungen allerdings bei zehn Prozent deckeln. Ihr Gesetzentwurf sieht vor, dass, wer zwei Termine beim Jobcenter verpasst – weil der Horror zu groß, das Anschreiben verlorengegangen oder der Bus zu spät gekommen ist –, mit 404,10 Euro im Monat über die Runden kommen muss.

Etwa drei Viertel der Sanktionen werden derzeit verhängt, weil Termine verpasst wurden. Es wird also nur der kleinste Teil ausgesetzt. Jessica Tatti von der Linkspartei sprach deshalb in der Debatte vom »Pinocchio-Gesetz«.

Und mit der für das kommende Jahr anvisierten Einführung eines Bürgergeldes werden die Karten neu gemischt. Die Liberalen werden in Sachen Armutsverachtung mächtig Druck machen. Ihre Regierungspartner haben längst Entgegenkommen signalisiert. »Mitwirkungspflichten wird es auch beim Bürgergeld weiter geben«, versicherte die parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme (SPD) am Freitag. Und der Grünen-Abgeordnete Andreas Audretsch konstatierte zwar, dass »Menschen durch Sanktionen in prekäre Beschäftigung gedrängt werden«. Seine Schlussfolgerung für das Bürgergeld aber war, dass man »Sanktionen rahmen« müsse. Auch für ihn stand außer Frage: »Mitwirkungspflichten werden zu Sanktionen führen«.

Und so wird wieder alles beim alten bleiben. Mit 449 Euro im Monat abgespeist zu werden, ist längst nicht Demütigung genug, man muss dafür schon auch noch eine große Anzahl aussichtsloser Bewerbungen schreiben, die Willkür von Sachbearbeitern und sinnlose Bildungsmaßnahmen über sich ergehen lassen. Wenn nicht am Ende noch ein Jobangebot kommt. Die Alternativen sind bekannt: Flaschen sammeln, im Park schlafen usw. Irgendwie muss die Mitte der Gesellschaft schließlich mit Abstiegsängsten auf Trab gehalten, und überhaupt sind die Gürtel auch angesichts neuerer Sanktionsregimes enger zu schnallen.

Zu guter Letzt soll ein vergleichsweise utopisches Moment in dem Gesetzentwurf zitiert werden, die Passage bezieht sich auf entfallenen Verwaltungsaufwand: »Den Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstehen durch das Sanktionsmoratorium einmalig Einsparungen beim Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 0,8 Millionen Euro innerhalb der sechsmonatigen Dauer. Die Schätzung basiert auf der Annahme von monatlich 7.000 Sanktionen (30 Minuten je Fall), 417 Widersprüchen (60 Minuten je Fall) und 31 Klagen (120 Minuten je Fall). Grundlage der Schätzung sind Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und ein Stundensatz von 34 Euro.« Der Entwurf wurde an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen und soll demnächst abschließend beraten werden.