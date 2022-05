EU will »aktivere Rolle« im Indopazifik

Tokio. Die Europäische Union (EU) will künftig eine »aktivere Rolle« im sogenannten Indopazifik spielen. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag am Rande des 28. EU-Japan-Gipfels in Tokio per Kurznachrichtendienst Twitter mit. »Wir wollen in einer für unseren Wohlstand so wichtigen Region mehr Verantwortung übernehmen«, schrieb sie. Sie würdigte zudem Japans »starke Reaktion« auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Für die EU ist Japan einer der wichtigsten Verbündeten in der Region. Beide Seiten wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. (dpa/jW)