KKE kontra Kriegstreiber

(c) Eurokinissi/ZUMA Press Wire/dpa

Aus Protest gegen die Beteiligung Griechenlands im Rahmen der NATO am Krieg in der Ukraine haben Mitglieder der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) auf der Athener Akropolis zwei weithin sichtbare Transparente aufgehängt. Zu lesen war am Donnerstag morgen die Parole »Kein Krieg, keine Beteiligung, keine Stützpunkte des Todes« in griechischer und englischer Sprache. Am Abend sollte das Parlament ein Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit mit den USA um weitere fünf Jahre verlängern. Washington nutzt mehrere Stützpunkte in Griechenland. (dpa/jW)