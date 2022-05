Manila: Marcos erklärt sich zu Wahlsieger

Manila. Auf den Philippinen hat sich Diktatorensohn Ferdinand Marcos jr. zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Nach einer inoffiziellen Auszählung von 98 Prozent der Stimmen siegte der 64jährige bei der Wahl am Montag deutlich. »Er wird der 17. Präsident der Philippinen sein«, verkündete sein Sprecher Victor Rodriguez am Mittwoch in der Hauptstadt Manila. Das offizielle Ergebnis kann nur der Kongress aus Senat und Abgeordnetenhaus verkünden. Dies wird erst in einigen Wochen erwartet. (dpa/jW)