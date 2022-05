Gespräche zwischen London und Brüssel

London. EU-Kommissar Maros Sefcovic und die britische Außenministerin Elizabeth Truss besprechen an diesem Donnerstag das weitere Verfahren im Streit über die Brexit-Regeln für Nordirland. Für den Morgen sei ein Telefonat geplant, bestätigte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch. London droht immer wieder offen mit dem Bruch des sogenannten Nordirland-Protokolls aus dem Brexit-Vertrag mit der EU, das der britische Premier Boris Johnson selbst unterschrieben hatte. Das Protokoll soll unter anderem Kontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland vermeiden. (dpa/jW)