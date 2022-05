Ausbildungsstart für Ukrainer an Haubitze

Berlin. In der Bundesrepublik hat am Mittwoch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2.000 begonnen. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mitteilte, trafen die Soldaten in der Bundeswehr-Artillerieschule in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz ein. Die Ausbildung dauere üblicherweise 40 Tage. Deutschland will sieben der mobilen schweren Artilleriesysteme mit hoher Reichweite an die Ukraine abgeben. Die Niederlande liefern ihrerseits fünf Exemplare, leitet die Bedienungsmannschaften aber nicht selbst an. Die Ausbildung auch für die von den Niederlanden gelieferten Haubitzen findet in Deutschland statt. (AFP/jW)