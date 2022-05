Halbinsel der Ahnungslosen

Kim Hong-Ji/REUTERS Polemik und Falschnachrichten: Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un im südkoreanischen Fernsehen (Seoul, 31.7.2019)

Viele mögen denken, es gibt mit der Demokratischen Volksrepublik Korea nur ein abgeschirmtes Land auf der koreanischen Halbinsel. Aber auch die Regierungen im angeblich so liberalen Süden halten seit der Staatsgründung die Bevölkerung von nordkoreanischen Medien fern. Daran hat sich auch unter den drei Präsidenten der weniger konservativen Demokratischen Partei (zuletzt von 2017 bis diesen Mai) kaum etwas geändert. »Gesellschaftliche Moral« und »öffentliche Sicherheit« werden auch heute noch als Scheinargumente vorgeschoben, um der Bevölkerung Informationen über den Norden vorzuenthalten. Das hilft, den überlieferten Antikommunismus am Leben zu erhalten, entmenschlicht den Nachbarstaat (in dem viele noch direkte Verwandte haben) und steht einer Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen vollkommen entgegen.

Die Informationsblockade wurde nur leicht aufgeweicht, als das Wiedervereinigungsministerium 1989 einen öffentlichen Leseraum in der Hauptstadt Seoul einrichtete, in dem heute eine stattliche Sammlung von als »spezielle Materialien« gekennzeichneten Informationen über Nordkorea zugänglich ist. – Dort kann man vorbeischauen und sich informieren, wenn denn neben dem eigenen Broterwerb oder anderen Verpflichtungen die Zeit mal nicht zu knapp bemessen ist, man nicht an den unglücklich gelegenen Öffnungszeiten scheitert oder wie die Hälfte der Bevölkerung in einem ganz anderen Landesteil wohnt. Die ständig wachsende Anzahl von nordkoreanischen Webseiten bleibt jedoch immer noch hinter einer staatlichen Firewall verborgen. Da seit Beginn der Pandemie keine nordkoreanischen Zeitungen mehr ins Land gelangen, sind Internetseiten aus dem Norden die einzige Informationsquelle neben Radio und Fernsehen, die praktisch nicht empfangbar sind. Mit einem VPN-Tunnel oder auch dem Internet Archive, das Inhalte langzeitarchiviert und zugänglich macht, lässt sich die Internetzensur mühelos umgehen, aber trotz der Technologiebegeisterung im Süden ist dieses Hilfsmittel kaum bekannt. Außerdem befürchten viele Südkoreaner, dass dadurch ernsthafte Probleme entstehen könnten.

Es überrascht nicht, dass die Zensur das Bild, das die Südkoreaner von Nordkorea haben, schwerwiegend beeinflusst, und Journalisten und Akademiker machen es meist noch schlimmer. So sieht die Informationslage aus: Entweder bekommt man nur sehr leichte Unterhaltung vorgesetzt wie Kochwettbewerbe, Wohnungsbau und neueste Mode oder man wird mit Berichten über Raketen, Atomtests und Führerkult gefüttert. Themen wie eine neue Rechtsabteilung in der Partei der Arbeit Koreas, steigende Steuersätze für Unternehmen nach den harten UN-Sanktionen 2017 oder jüngste Gesetzesänderungen, um ein Ausbluten der Wirtschaft durch billige chinesische Produkte zu verhindern, werden nicht angesprochen.

Die Ahnungslosigkeit und Unkenntnis der von nordkoreanischen Medien und Websites angebotenen Inhalte führt überraschenderweise oft zu den absurdesten Falschmeldungen in der Presse. So etwa im Juni 2019, als die erzkonservative Zeitung mit der größten Auflagenhöhe, Chosun Ilbo, verlautbarte, der nordkoreanische Staats- und Parteichef Kim Jong Un habe seinen Sondergesandten in den USA, Kim Hyok Chol, bei seiner Rückkehr vom US-Gipfel in Hanoi im Februar am Flughafen hinrichten lassen. Wenig später trat der ehemalige Geheimdienstchef jedoch in einer Fernsehsendung der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA auf. Vergangenen September wurde von dem Pendant zur Deutschen Presseagentur, der Yonhap News Agency, auf einmal Kim Yo-Jong, Schwester von Staatschef Kim, für verschollen erklärt und in bester Bild-Manier über eine mögliche Schwangerschaft oder Gesundheitsprobleme spekuliert. Der Grund war ihr Fehlen bei einer mitternächtlichen Parade, aber auf Fotos eines Staatsbanketts Stunden vor eben jener Parade war sie klar zu erkennen. Diese wollte man aber anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen. Allein in den letzten Jahren sind Dutzende solcher Fehler in den südkoreanischen Medien zu finden, ohne dass diese Artikel zurückgezogen, richtiggestellt oder gar korrigiert werden. Auch scheint es keine Konsequenzen für Falschmeldungen oder einen Lernprozess zu geben.

Ein Fall sticht besonders krass heraus. Im Mai 2020 berichteten nicht nur die konservativen, sondern Dutzende Medien hinauf bis zum öffentlich-rechtlichen südkoreanischen Fernsehkanal Korea Broadcast Service, Nordkorea habe »plötzlich« erklärt, der Staatsgründer könne doch nicht teleportieren – ein Gerücht, das länger im Umlauf war. In den sozialen Netzwerken sorgte das für große Belustigung, mit dem sporadischen Kommentar, man solle diesen nordkoreanischen Falschmeldungen doch keinen Glauben schenken. In Südkorea hatte man aber anscheinend nach Jahrzehnten antikommunistischer Propaganda wirklich geglaubt, dieses sozialistische Land im Norden verfolge Leute für Aberglauben, lehre aber trotzdem solchen Unsinn. Es hatte anscheinend wenig geholfen, dass Pjöngjang diese »Teleportationsfähigkeiten«, die die japanischen Besatzer damals Staatsgründer Kim Il-Sung und anderen Guerillas angedichtet haben, seit jeher ins Reich der Legenden verbannten. Zudem hatten nordkoreanische Tageszeitungen und Webseiten diese Anekdote seit 2015 selbst mehrmals aufgegriffen – schon 2008 war der offenkundige Unsinn in Gedichtform in einem Literaturmagazin erschienen. Man hatte das im Süden wohl einfach jedes Mal übersehen.

Wenn selbst so einfach zu recherchierende Dinge den Meinungsmachern in Südkorea links wie rechts entgehen, muss man sich fragen, was vielleicht noch übersehen, vergessen oder gar vertuscht wird.