Zeichen der Stärke

Roland Weihrauch/dpa

»Das ist ein wirklich geiles Bild«, begann Verdi-Chef Frank Werneke am Mittwoch seine Rede auf dem rappelvollen Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen. »Wir sind stark!« rief er 10.000 Streikenden aus sozialen Berufen zu. Bundesweit hätten die Warnstreiks in dieser Woche mehr als 50.000 Teilnehmer. Am Montag beginnt die dritte Runde der Tarifverhandlungen. Bisher haben die Vertreter der Kommunen kein Angebot vorgelegt. Den Erzieherinnen und Sozialarbeitern geht es vor allem um höhere Einstiegsentgelte und bessere Personalschlüssel. (jW)