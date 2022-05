Personal statt Phrasen

Christian Mang »Inzwischen wissen alle, wie überlastet die Beschäftigten sind« – Walk-of-Care-Protest in Berlin, März 2021

Viele schöne Worte hat das Pflegepersonal aus Krankenhäusern und Altenheimen von Politikern schon zu hören bekommen. Passiert ist bei der versprochenen Entlastung durch angemessenere Personalschlüssel nichts. Anlässlich des »Internationalen Tages der Pflege« an diesem Donnerstag erhöhen Beschäftigte aus der Branche nun gemeinsam mit Verdi an vielen Orten den Druck.

Die bedarfsgerechte Personalbemessung ist nicht das Problem. Vor zwei Jahren legten Verdi, Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und Deutscher Pflegerat eine aktualisierte Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) vor. Vom früheren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wurde das Konzept ignoriert, so DKG und Verdi. Die jetzige Koalition aus SPD, Grünen und FDP sagte die kurzfristige und verbindliche Umsetzung zu. Eingelöst wurde das Versprechen von Spahn-Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) bisher nicht.

Das Statistische Bundesamt legte am Mittwoch die neuesten Zahlen zu den Beschäftigten in der Branche vor. Rund 486.000 Pflegekräfte waren demnach Ende 2020 in den Krankenhäusern tätig, 18 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. In Pflegeheimen und ambulanter Pflege habe es zwischen 2009 und 2019 einen Zuwachs um 40 Prozent auf 954.000 Beschäftigte gegeben. Allerdings ist die Teilzeitquote enorm: In der Krankenpflege liegt sie bei knapp 50 Prozent, in Pflegeheimen und ambulanter Pflege bei zwei Dritteln. Wegen enormer Überlastung während der Coronapandemie haben zahlreiche Pflegekräfte ihre Jobs an den Nagel gehängt. »Inzwischen wissen alle, wie überlastet die Beschäftigten in der Pflege sind. In der Politik wird das wortreich beklagt und Solidarität bekundet, doch die nötigen Konsequenzen werden nicht gezogen«, bringt Mila-Malayn Seremski, Pflegerin an der Berliner Charité, die Kritik vieler Kolleginnen auf den Punkt.

Verdi, DKG und Pflegerat fordern vor allem Verbindlichkeit bei der Personalbemessung. »Wenn Einrichtungen die Vorgaben unterschreiten, müssen Sanktionen folgen«, heißt es aus dem Verdi-Fachbereich Gesundheit und Soziales. In Berlin haben im vergangenen Jahr Beschäftigte von Charité und landeseigenem Klinikkonzern Vivantes Tarifverträge zur Entlastung in der stationären Pflege erstritten, die per Punktesystem zusätzliche freie Tage vorsehen, wenn zuwenig Personal eingesetzt wird. In anderen Häusern existieren vergleichbare Regelungen, etwa an den Unikliniken Jena und Heidelberg. Eine entsprechende gesetzliche Regelung brächte auf einen Schlag Entlastung in allen Krankenhäusern. Falls es keine gibt, so Verdi, bestehe die Gefahr, dass noch mehr Pflegekräfte ihren Beruf aufgeben.

In Berlin werden sich Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien am Donnerstag nachmittag an einem »Walk of Care« beteiligen. In Baden-Württemberg plant Verdi Kundgebungen und Fotoaktionen unter dem Motto »Schluss mit Ausreden – mehr Personal!« Dabei werden Beschäftigte aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Stuttgart und Freiburg als weißer Block an Kundgebungen der Streikenden im Sozial- und Erziehungswesen teilnehmen. »Entlastung und Aufwertung, das sind die gemeinsamen Ziele der Beschäftigten in der Pflege und im Sozial- und Erziehungsdienst«, betonte Irene Gölz, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und Soziales im Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg. »Deshalb gehen wir gemeinsam auf die Straße.«