Nachschlag: Marter des Misserfolgs

Bernd Schuller/Lucky Bird Pictures/dpa Historisches Drama: »Elser«

Er wollte einfach nur leben – im Sommer am Badesee rumlümmeln, mit seinen Freunden in die Kneipe gehen, auf Zither und Akkordeon spielen, in seiner Werkstatt tüfteln. Doch sein dörfliches Umfeld wird immer vernichtender, die Freunde werden nach und nach von den Nazis verschleppt. Und so beschließt Georg Elser, etwas zu tun. Eine Bombe mit Zeitzünder zu bauen, sie unter größter Geheimhaltung, mit aufwendigen Vorbereitungen in einem Pfeiler des Münchner Bürgerbräukellers zu plazieren. Trotz aller Entschlossenheit und Tatkraft geht das Attentat auf Hitler schief. Elser wird geschnappt, erträgt die Folter der Nazis, die nicht glauben wollen, dass er den Anschlag allein geplant hat. Besonders eindrücklich ist die Schlussszene, die verdeutlicht, wie sehr der Misserfolg ihn martert: Elser, einfühlsam gespielt von Christian Friedel, sitzt in seiner Zelle im KZ, spielt auf der Zither und wird schließlich zur Ermordung abgeführt. (mme)

https://kurzelinks.de/0cf9