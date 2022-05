China: Exportwachstum geschwächt

Beijing. Das Exportwachstum Chinas ist auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gesunken. Wie der chinesische Zoll am Montag in Beijing berichtete, legten die Exporte im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,9 Prozent zu. In dieser Geschwindigkeit waren die Ausfuhren der Volksrepublik zuletzt im Juni 2020 gewachsen. Die Importzahlen stagnieren. Hintergrund der Entwicklung dürften Einschränkungen durch Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus sein. Durch Lockdownmaßnahmen war der Frachtverkehr des Hafens von Shanghai stark eingebrochen. Im März hatten die chinesischen Exporte im Vorjahresvergleich noch ein Wachstum von 14,7 Prozent aufgewiesen. (dpa/jW)