Ägypten: IS reklamiert Anschlag auf Militär

Kairo. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hat die Verantwortung für einen Anschlag auf das ägyptische Militär auf der Sinaihalbinsel für sich reklamiert. »IS-Kämpfer haben ägyptische Soldaten getötet, ihre Waffen beschlagnahmt und ihre Stellungen im Westsinai niedergebrannt«, erklärten die Dschihadisten am Sonntag. Die Armee hatte am Sonnabend elf tote und fünf verletzte Soldaten nach einem Angriff auf eine Pumpstation am östlichen Ufer des Suezkanals gemeldet. (AFP/jW)