Syrienkonferenz ohne Syrer

Hintergrund: Haltlose Vorwürfe

Am 29. April teilte Edward Price, Sprecher des US-Außenministeriums, in Washington mit, im Damaszener Ortsteil Tadamon habe es 2013 ein Massaker gegeben. Die Greueltat sei auf einem Video dokumentiert, das kürzlich auf Facebook veröffentlicht worden sei. In dem wenige Minuten langen Film sei zu sehen, wie unbewaffnete Zivilisten »von einem Offiziellen des Assad-Regimes« erschossen würden und dann in »ein Massengrab in Tadamon« fielen. Die Menschen hätten Augenbinden getragen, Hunderte seien gestorben.

Das Video sei ein »weiterer Beweis für die Kriegsverbrechen, die das Assad-Regime« begangen habe. Es sei ein »erschütterndes Beispiel der Schrecken, denen das syrische Volk seit mehr als einem Jahrzehnt ausgesetzt« sei. Das US-Außenministerium werde weiterhin die »tapferen Individuen unterstützen«, die daran arbeiteten, »Assad und sein Regime der Gerechtigkeit zuzuführen«. Oft riskierten sie dabei ihr Leben, so Price.

Die britische Tageszeitung The Guardian schrieb am 27. April, 41 Menschen seien am 16. April 2013 in Tadamon ermordet und anschließend in einem Massengrab verscharrt worden. Der Täter sei ein Offizier der »Abteilung 227 des Militärischen Geheimdienstes«. In einem ausführlichen Bericht folgt dann eine Darstellung darüber, wie der Mann aufgespürt worden sei.

Auch das oppositionelle Portal The Syrian Observer berichtete am Freitag ausführlich darüber: Demnach hätten der Wissenschaftler Ugur Ümit Ungör und seine Kollegin Annsar Schahud das Massaker untersucht und den Täter ausgemacht. Üngör arbeitet als Historiker und Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Universität von Amsterdam.

Beide hätten über das Internet inklusive soziale Medien geforscht und fanden nach eigenen Angaben den Täter bei Facebook. Der Mann soll bei zahlreichen Gesprächen, die sie unter falscher Identität geführt hätten, seine Gewalttaten eingeräumt haben. Nachprüfen lassen sich die Angaben nicht, dafür wäre eine unabhängige Untersuchung erforderlich. Dennoch hat sich das US-Außenministerium den Vorwürfen angeschlossen. Internationale Medien verbreiten die Darstellung als Tatsache. (kl)