Österreich: Rücktritt von zwei Ministerinnen

Wien. Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, beide ÖVP, haben am Montag ihren Rücktritt angekündigt. Köstinger galt als enge Vertraute des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Der Schritt sei bereits geplant gewesen, als Kurz sich 2021 aus der Politik verabschiedet habe, hieß es in einer persönlichen Erklärung. Schramböck hingegen hatte wegen verschiedener Aussagen und Aktionen immer wieder in der Kritik gestanden. Über mögliche Nachfolgerinnen oder Nachfolger in der »schwarz-grünen« Regierung gab es bis jW-Redaktionsschluss keine Informationen. (dpa/jW)