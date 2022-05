Kampf um Betriebsrat bei Getir

Simon Zamora Martin

Sie wollen mitbestimmen. Knapp 200 Beschäftigte des Lebensmittellieferdienstes Getir versammelten sich am Montag vor der Berliner Firmenzentrale am Ostbahnhof, um an einer Betriebsversammlung teilzunehmen, die Wahlen zu einem Betriebsrat einleiten soll. Das Brisante an der Versammlung: eingeladen haben zwei Manager und eine Sekretärin aus der Zentrale des Lieferdienstes. Sie reagierten mit der bundesweiten Wahlversammlung auf eine Betriebsratsinitiative in Köln, dessen Initiator von Getir Ende April außerordentlich gekündigt wurde.

Das Management hatte offenbar wesentlich weniger Beschäftigte zu der Versammlung erwartet. Angesetzt war die Versammlung im Konferenzraum der Berliner Firmenzentrale, der Platz für gut 20 Personen bietet. Plötzlich standen jedoch knapp 200 Beschäftigte vor der Tür. In der vergangenen Woche haben Beschäftigte aus Berlin mit Unterstützung des »Gorillas Workers Collective« Lager in Berlin besucht, um die Beschäftigten zu informieren und sie zur Teilnahme an der Versammlung aufzurufen. Die Einladungen zu den Wahlen hatten Warenhausmanager ausgehangen, wie aus einer junge Welt vorliegenden Nachricht hervorgeht, die einer der Manager in verschiedenen Chatgruppen des Unternehmens gepostet hatte. Darin verurteilte er den Versuch, lokale Betriebsräte zu wählen.

Drei Tage nachdem die Manager ihren Aufruf zu einer Betriebsversammlung veröffentlicht hatten, wurde der Rider Fetullah Andug außerordentlich gekündigt, obwohl er als Initiator einer Betriebsratswahl eigentlich einen besonderen Kündigungsschutz genießt. Im Gespräch mit jW erzählte Andug, dass er zuvor von einem der einladenden Managern unter Anwesenheit von drei Zeugen bedroht wurde. Trotzdem sei er zusammen mit 16 weiteren Beschäftigten auf eigene Rechnung zu den Wahlen nach Berlin angereist.

Nicht nur die Beschäftigten versuchten in den vergangenen Tagen, Rider und Picker zu den Wahlen am Montag zu mobilisieren. Auch das Management mobilisierte offenbar viele Beschäftigte aus der Verwaltung. Vor Beginn der Versammlung sprachen Rider über die Gefahr, dass am Montag ein Wahlvorstand aus Managern gewählt werden könnte und warben dafür, einen Arbeiter als Versammlungsleiter zu wählen. Eine Abstimmung per Handzeichen, die laut Angaben von Teilnehmern ein knappes Ergebnis für den Vertreter der Beschäftigten brachte, wurde vom Management nicht anerkannt. Außerdem hätte es sich gegen den Wunsch gestellt, eine geheime Wahl abzuhalten. Die Wahl wurde dann nach dem sogenannten Hammelstoß-Prinzip abgehalten: Die Anwesenden gingen an einem Tisch vorbei und machten unter dem Blick des Managers ein Kreuz auf einen Zettel des jeweiligen Kandidaten. Wie bei diesem Verfahren sichergestellt werden soll, dass Beschäftigte ohne Angst vor Repression gegen das Management stimmen können, ist fraglich. Die Wahl fiel zugunsten des einladenden Managers aus: 139 Kreuze standen auf seiner Liste, 84 Personen gaben ihre Stimme für den Kandidaten des »Getir Worker Collectives« ab.

Rechtsanwalt Wiechmann, der das Kollektiv auf der Versammlung unterstützte, erklärte gegenüber jW, er sei direkt im Anschluss des Saales verwiesen worden. »Ich habe den Versammlungsleiter aufgefordert, meinen Ausschluss zu protokollieren,« sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. »Doch sie haben sich geweigert.« Nur dem Management freundlich gesonnene Beschäftigte seien im Saal geblieben, dazu eine kleine Delegation von Ridern. »Wenn Mitglieder des Managements in den Wahlvorstand gewählt werden, werden wir Widerspruch gegen die Wahl einlegen«, so Wiechmann zu jW. Die verbleibenden Getir-Arbeiter zogen an einen anderen Ort, um in einer Betriebsversammlung ohne Manager Wahlvorstände für verschiedene Deutsche Städte zu gründen.

Getir gab in einer Mitteilung vom Montag an, die Wahl eines Betriebsrats zu unterstützen: »Unsere Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle und wir begrüßen die Bildung eines Betriebsrats. Sobald eine erfolgreiche Betriebsratswahl stattgefunden hat, werden wir den engen Austausch und die Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern suchen«, wurde ein Sprecher des Lieferdienstes zitiert.