Unterm Teppich

Peter Endig/dpa-Zentralbild »Man hat mich ausgewählt, um ein Exempel zu statuieren« – Gabriele Frehse (r.) bekam vom Arbeitsgericht Chemnitz recht (1.10.2021)

Turntrainerin Gabriele Frehse könnte es sich nach ihrem gewonnenen Arbeitsrechtsprozess zu Hause gemütlich machen und jeden Monat einmal die Gehaltsabrechnung überprüfen. Doch die 61jährige bleibt nicht gerne untätig. Statt weiter mit den Besten zu arbeiten, wie es ihr nach einem Gerichtsurteil von Anfang Oktober 2021 zustünde, kümmert sie sich heute beim TuS Chemnitz-Altendorf um die Kleinsten. »Das sind ungefähr zehn Mädchen aus der ersten bis zur dritten Klasse. Ich unterstütze Trainerin Franziska Oehmichen ein bisschen bei ihrer Arbeit mit ihnen«, berichtet Gabriele Frehse gegenüber jW. Sie wolle am Bundesstützpunkt keine Unruhe stiften. »Natürlich dürfte ich rein rechtlich wieder ganz normal dort arbeiten gehen, nachdem ich meine Kündigungsschutzklage gewonnen habe. Aber ich will da nicht unbedingt meinen Kopf durchsetzen und habe mich bis auf einige Kontakte rausgezogen. Man kann sich doch vorstellen, was passieren würde, wenn ich am Bundesstützpunkt wieder in die Halle käme. Ich will die jungen Trainer dort lieber in Ruhe arbeiten lassen.«

Damit meint sie vor allem Anatol Ashurkov, der seit Dezember vorigen Jahres als ihr Nachfolger in Chemnitz für die Betreuung der Spitzenturnerinnen verantwortlich zeichnet, während sich die bisherige Stützpunktleiterin Katrin Werkmann zum Mai eine neue Tätigkeit suchte. Beim Deutschen Turnerbund (DTB), der Frehses Rückkehr weiterhin kategorisch ablehnt, trat derweil Mitte Februar Gerben Wiersma seinen Posten als Bundestrainer der Frauen an. Der Niederländer war im Frühjahr 2021 als Auswahltrainer seines Heimatlandes zurückgetreten, nachdem es gegen ihn im niederländischen Verband Ermittlungen wegen körperlicher und emotionaler Misshandlungen von Turnerinnen gegeben hatte. Vor sechs Monaten wurde er in einem Berufungsverfahren vom niederländischen Sportgerichtshof wegen »grenzüberschreitenden Verhaltens« schuldig gesprochen, blieb aber straffrei, da die Taten zu lange zurückliegen. Die Aufarbeitung im Nachbarland habe ergeben, dass Wiersma »in den Jahren 2010 und 2011 in begrenzten Fällen gegen die Disziplinarordnung des Verbandes verstoßen habe«, so die lapidare offizielle Darstellung seines neuen Brötchengebers.

Während Turnerbundpräsident Alfons Hölzl hier beide Augen zudrückt, bleibt die DTB-Spitze in der »Causa Frehse« bis heute unerbittlich. Man habe in anderthalb Jahren nicht ein einziges Mal den Austausch mit ihr gesucht, so Gabriele Frehse zu jW. »Wer sagt, es hat ein Gesprächsangebot gegeben, das ich nicht angenommen habe, der lügt. Es gab kein einziges Gesprächsangebot vom DTB. Von meiner Seite dagegen eine ganze Reihe, auch an die Ethikbeauftragten des Turnverbandes und des Dachverbandes DOSB.«

Die Vorwürfe, wonach sich die renommierte Turntrainerin Frehse der Schikane bis hin zu psychischer Gewalt und Aufsichtsverletzungen schuldig gemacht habe, wie 15 ihrer früheren Athletinnen sowie zwei ehemalige Trainerinnen zu Protokoll gaben, hatten das Arbeitsgericht Chemnitz Anfang Oktober 2021 nicht überzeugt. Ein »dringender Tatverdacht« sei nicht nachweisbar, lautete das Urteil, dem die Weiterbeschäftigung an alter Wirkungsstätte hätte folgen müssen. Nicht so im Spitzensport. Hier ticken die Uhren anders, denn im konkreten Fall ist die Trainerin offiziell beim Olympiastützpunkt Sachsen angestellt, doch die fachliche und sachliche Hoheit über ihre Tätigkeit liegt beim DTB. Der Verband drängte den Olympia-Stützpunkt (OSP) zu einem Berufungsverfahren. Die Berufung ist seit einem halben Jahr vorm sächsischen Landesarbeitsgericht in Chemnitz anhängig. Mit einem Termin für die mündliche Verhandlung ist nach Auskunft des Gerichtssprechers frühestens zum Jahresende zu rechnen. Das Ziel des Widerspruchs scheint indes klar: Es soll die ordentliche Kündigung erwirkt werden.

»An anderen Standorten wird alles unter den Teppich gekehrt, da kümmert sich niemand drum. Ich habe den Eindruck, dass ich vom Verband eine Vorzugsbehandlung bekomme. Man hat gerade mich ausgewählt, um hier ein Exempel zu statuieren«, sagt Frehse. Substantielle Hinweise auf Verfehlungen, etwa am Bundesstützpunkt in Stuttgart würden einfach ignoriert. Erst am 12. April hatte diesbezüglich die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag geantwortet, dass ihr »der Brief einer ehemaligen Nationalmannschaftsturnerin an die Führung des DTB nicht bekannt« sei.

Die Demontage der Trainerin förderte erhebliche arbeitsrechtliche Schwächen im bundesdeutschen Leistungssportsystem zutage. Das »Zwitterwesen OSP-Trainer« wurde öffentlich ad absurdum geführt. Gut 120 dieser mischfinanzierten Stellen gibt es derzeit, allein in Sachsen 20, in Berlin 19. Thomas Weise, bis Ende April OSP-Leiter in Sachsen, sprach diesbezüglich gegenüber jW von einem »unhaltbaren Zustand«. Bundesinnenministerium und Deutscher Olympischer Sportbund müssten darauf hinwirken, dass die OSP-Trainer durchweg bei den zuständigen Verbänden angestellt werden. Er sei froh, so Weises erste Botschaft aus dem Ruhestand, dass das Problem wegen der Causa Frehse beim Dachverband und im BMI inzwischen »weit oben auf der Agenda« stehe. Ein Verdienst, auf das Gabriele Frehse vermutlich gerne verzichtet hätte.