Bei Sandräubern und Baumwollfärbern

Zehn Reportagen über globale Hotspots unregulierter und prekärer Arbeit hat Jan Stremmel in seinem Buch »Drecksarbeit« versammelt. Der Journalist berichtet von Schauplätzen in Afrika, Asien und Lateinamerika, an denen unter menschenunwürdigen Bedingungen Produkte und Dienstleistungen für die Märkte der kapitalistischen Metropolen produziert werden.

Dabei nimmt Stremmel, wie er schreibt, seine Leser mit »in den toten Winkel der Globalisierung«. Zum Beispiel auf die Kapverden. Diese westafrikanische Inselgruppe hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Urlaubsziele des Kontinents entwickelt. Für die entsprechende touristische Infrastruktur wurde viel Beton verbaut, ein Werkstoff, der zu etwa drei Vierteln aus Sand und Kies besteht. Da sich der Weltmarktpreis für Sand in den letzten beiden Jahrzehnten versechsfacht hat, hat sich der illegale Abbau dieses Rohstoffs an Stränden zu einem Geschäftsfeld entwickelt, in dem laut Stremmel allein an der afrikanischen Westküste Hunderttausende tätig sind. Auf den Kapverden begleitete der Autor einen Tag lang die alleinerziehende Mutter Dita bei dieser anstrengenden und eintönigen Tätigkeit. Dita verdient den Lebensunterhalt ihrer Familie seit vielen Jahren als »Sandräuberin«. Die Reportage veranschaulicht, welche Schinderei die Frau auf sich nehmen muss, um ihre Familie zu ernähren. Zudem wird deutlich, was für zerstörerische ökologische Folgen der extensive Sandverbrauch auf den Kapverden und weltweit hat: »Während die Gäste aus Europa auf der einen Insel in bequemen Neubauten ihren Strandurlaub« genießen, so Stremmel, schaufeln die Sandräuber auf der Nachbarinsel die Strände bis auf den nackten Felsen weg, »um Nachschub für die Baustellen zu liefern«.

Einen mehr systemisch–strukturellen Blick wirft Stremmel auf die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie am Beispiel von Baumwollfärbern im indischen Kalkutta. Während in den Großfabriken aufgrund des Drucks von Herstellern und Kunden mehr auf Regeln geachtet werde, würden Teile der Produktion in Tochterfirmen ausgelagert, »in die sich kein Kontrolleur je verirrt. In dieser Welt der Sub-Sub-Subunternehmen, der Kleinlieferanten und Hinterhof-Fabriken, ist Arbeits- oder Umweltschutz immer noch kein Thema«. Und große Modekonzerne verlagern ihre Produktion kontinuierlich in die Länder, die den jeweils geringsten Mindestlohn aufweisen. Aktuell ist dies Äthiopien, wo eine Näherin umgerechnet 21 US-Dollar verdient – im Monat. Die Schilderung des Alltags in einer Färberei, wo der Autor einen Beschäftigten einen Tag lang bei seiner äußerst gesundheitsschädlichen Arbeit begleiten konnte, illustriert die Verhältnisse in dieser Branche. Eine Verbesserung der Situation verspricht sich Stremmel vor allem von dem neuen Lieferkettengesetz auf deutscher und auf EU-Ebene: »Wenn Konzerne haftbar sind für alles, was auf der langen Reise ihrer Produkte passiert, fordern sie von ihren Lieferanten auch mit Nachdruck bestimmte Standards ein. Dann wird Arbeits- und Umweltschutz zum Standortvorteil.«

Jan Stremmel erzählt noch weitere lesenswerte Geschichten, unter anderem von Kaffeepflückern in Kolumbien, Blumenproduzenten in Kenia oder Smartphone-Schraubern im chinesischen Shenzhen. Er setzt sich im Rahmen dieser Beiträge auch kritisch mit dem Verhalten von »westlichen« Konsumenten auseinander – allerdings leider in der Form, dass er ihnen in einer mitunter moralisierenden Art Bequemlichkeit und eine Schnäppchenmentalität unterstellt. Hier hätte man sich wenigstens den naheliegenden Hinweis gewünscht, dass auch in Deutschland Millionen Haushalte mit jedem Cent rechnen müssen. Die Ursachen für die extrem prekären Arbeitsbedingungen in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern sind zu komplex, um sie auf eine einfache Formel zu bringen. Trotz dieser Einschränkung sind diese Reportagen Aufklärung im besten Sinne des Wortes.