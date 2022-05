Nachschlag: Der lange Arm

nik/jW Nur der Genossen- und Leserschaft verpflichtet: Die junge Welt

Irgendeinem Großkopferten muss wohl in der vergangenen Woche beim morgendlichen Radiohören der Kaffee wieder aus dem Gesicht gefallen sein. Ein Werbespot der jungen Welt! Ja, seit vielen Jahren gibt es das. Nichtsdestotrotz cancelte der RBB den harmlosen Audioschnipsel zur crossmedialen jW-Kampagne von heute auf morgen aus dem laufenden Programm. Das »Medienmagazin« hat bei »RBB Media« nachgefragt, warum. Die lapidare wie breitspurige Antwort: »Wer beim RBB wirbt, darf kein Verfassungsfeind sein.« Die Erkenntnis komme spät, »warum das so ist, prüfen wir gerade«. Dankenswerterweise setzt das »Medienmagazin« das Thema »auf Wiedervorlage«. Und bitte gleich noch in Erfahrung bringen, wie es sein kann, dass eine reaktionäre Einflussorganisation wie der »Verfassungsschutz« mit einschlägig bekannter Vorgeschichte – unter anderem in der Förderung terroristischer Banden, Beweismittelvernichtung usw. usf. – das Programm eines öffentlich-rechtlichen Senders diktieren darf. (mme)