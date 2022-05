Carsten Thesing/imago Ohne ihn kein Strom: Mani Neumeier hält die Guru-Guru-Maschine am laufen

Vor 65 Jahren bekam Mani Neumeier sein erstes Schlagzeug. Zunächst spielte er gewissermaßen die Musikgeschichte von Dixie über Swing und Modern zum Free Jazz nach. Unter dem Eindruck von Hendrix und »weil Frauen keinen Jazz mögen«, wechselt er 1968 mit seinem Bassisten Uli Trepte zu Rock und Elektrik und gründet die Guru-Guru-Groove-Band, die bis zum heutigen Tag auf Tour ist. Anders als die bekannten deprimierenden Rollatorrockbands leben der »Mann für alle Felle« und seine wechselnden Mitstreiter nicht von ihren Hits aus der Frühzeit. Neumeier hat sein Spiel über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt, indem er z. B. Rhythmen aus Afrika und Asien einfließen ließ, er gehörte auch zu den ersten, die mit elektronischen Samples gearbeitet haben. Und kommerziell bedeutende Hits hat es bei der »Abdröhngruppe« sowieso nie gegeben. Das Konzertpublikum darf sich glücklich schätzen, wenn der Spacemoderator gerade psychonautisch nicht allzuweit über ihm schwebt und zwischen den neuesten Kreationen einen Klassiker wie den Elektrolurch von 1973 darbietet – »Volt, Watt, Ampere, Ohm / Ohne mich gibt’s keinen Strom.«

Der Schriftsteller und Musiker Thomas Wehler alias Bdolf hat dem Phänomen Mani Neumeier und seinem Kosmos nun ein sehr kenntnisreiches Porträt gewidmet. Bei aller enzyklopädischen Akribie – Linkliste, Namensregister, Glossar von Acid bis zappaesk, »Zeitapfel«, Diskographie, Lesetips, Kurzporträts der wichtigsten Zeitgenossen – wird die Leserin den Eindruck nicht los, auch der Autor und das Verlagslektorat seien bewusstseinserweiternden und -umnebelnden Substanzen nicht ganz abgeneigt. Wehler montiert verrückte Fotos, Vor- und Rückblenden, Erinnerungen von Weggefährtinnen, eigene rauschhafte Erlebnisse, Schnipsel aus alten Lokal- und Fachzeitungen, historische Einordnungen sowie immer wieder Originaltöne vom schamanischen Mani und seinen wechselnden Mitmusikern zu einem Krautrocktrip von den 1960ern bis heute. In den ersten Jahren leben die Gurus quasi im Bandbus, dann als Kommune in Langenthal, später in Finkenbach/Odenwald, wo bis heute alljährlich das »Finki« stattfindet, Deutschlands größtes Hippiefestival mit Acts wie Amon Düül II, Kraan und Epitaph. Neben vielen Dimensionen, die allenfalls Pilz- und LSD-Affinen vertraut sind, hat Neumeier aber auch die drei allgemein bekannten bereist. In Indien sammelte er mehrfach musikalische und spirituelle Impulse, in den USA und in Australien stand er mit seiner Truppe unzählige Male auf der Bühne. In Japan ist er so bekannt, dass das Tokioter Wachsfigurenkabinett eine in London gefertigte Figur des Obergurus aufgestellt hat. Zwischen allem Lokal- und Temporalkolorit macht Wehler aber auch deutlich, was ein kompromissloses Musikerleben unterhalb des Starstatus an Einschränkungen bedeutet.

Die Gurus sind zwar über 3.000mal aufgetreten, aber überwiegend in Städten, die man ohne Hilfe kaum geographisch zuordnen kann, und jedenfalls in den ersten Jahrzehnten noch unter technischen und logistischen Bedingungen, die die meisten Sternchen von heute nur als ihrer unwürdig erachten würden. Andererseits haben sie so Dinge erleben können, die im durchorganisierten Musikzirkus der heutigen Zeit nicht mehr möglich sind. Für einen Gig hatten sie lebende Hühner mitgebracht. Erst versaute das Federvieh den Backstagebereich, und als sie es pünktlich zum Chicken Song auf die Bühne holten, schissen die Tiere auf Instrumente und Zuhörer. In der Essener Grugahalle blies Neumeier einmal bei nämlichem Song ein paar Kissenfüllungen Daunenfedern ins Publikum, was zuerst die Brandmelder auslöste und dann ein Auftrittsverbot. Auch Schlagbohrmaschinen und ein veritabler Bagger kamen bei Guru-Guru-Konzerten schon zum Einsatz. Die gute alte Zeit eben. Die jüngere Epoche seit den 1990ern wird im Buch nur gestreift. Wer wissen will, was Mani San heute so treibt, schaue auf seine Internetseite oder gehe aufs nächste Konzert ganz in der Nähe.