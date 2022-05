Neuer Regierungschef in Hongkong gewählt

Hongkong. In Hongkong ist der ehemalige Sicherheitschef John Lee zum neuen Regierungschef gewählt worden. Ein 1461köpfiges Komitee wählte Lee am Sonntag mit 1.416 Stimmen, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Lee tritt die Nachfolge der bisherigen Regierungschefin Carrie Lam an, er diente 35 Jahre lang in der Hongkonger Polizei, bevor er Sicherheitschef der chinesischen Sonderverwaltungszone wurde. Im vergangenen Jahr stieg er zur Nummer zwei der Regierung der Millionenmetropole auf. (AFP/jW)