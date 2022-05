Tödliche Zerstörung

Alexandre Meneghini/REUTERS

Nach der Explosion im Hotel »Saratoga« in Havanna haben Rettungskräfte 27 Leichen geborgen. 19 weitere Menschen gelten nach kubanischen Medienberichten vom Sonnabend als vermisst. Als Unglücksursache vermuten die Behörden ein Gasleck. Zum Zeitpunkt der Explosion am Freitag morgen (Ortszeit) hielten sich nach Angaben des Betreibers 51 Angestellte und Arbeiter in dem Hotel auf, um die geplante Wiedereröffnung am kommenden Dienstag vorzubereiten. Präsident Miguel Díaz-Canel lobte die Reaktion der Behörden und die Solidarität der Bürger. (AFP/jW)