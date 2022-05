Litauen: Urteil gegen Expolitiker

Vilnius. In Litauen muss der Expolitiker Algirdas Paleckis wegen Spionage für Russland für sechs Jahre hinter Gitter. Das Appellationsgericht des baltischen EU- und NATO-Landes bestätigte am Freitag ein Urteil eines Gerichts in Siauliai. Damit wird die gegen den früheren Parlamentsabgeordneten und ehemaligen Chef der 2009 gegründeten litauischen Sozialistischen Volksfront verhängte Haftstrafe rechtskräftig. Paleckis hatte dagegen Berufung eingelegt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 50jährige in einer organisierten Gruppe zum Nutzen eines fremden Landes spioniert hat. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft hat Paleckis zusammen mit einem weiteren Angeklagten zwischen Februar 2017 und Oktober 2018 Informationen für den russischen Geheimdienst gesammelt. Dafür habe er Geld und andere Vergünstigungen erhalten. (dpa/jW)