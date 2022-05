Sieben sollen’s sein

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa »Eine besondere Waffe« (Lambrecht) – »Panzerhaubitze 2000« nach Lufttransport (Schkeuditz/Sachsen 15.8.2013)

Nun ist es offiziell. Die Bundesregierung will der Ukraine sieben »Panzerhaubitzen 2000« aus den Beständen der Bundeswehr übergeben. Das sagte Verteidigungsministerin Christina Lambrecht (SPD) am Freitag bei einem Besuch im slowakischen Sliac. Die Haubitzen seien »eine besondere Waffe«, sagte die Ministerin; und sie seien Teil eines Gesamtpakets mit Ausbildung und Munition. Lambrecht zufolge werden die ersten ukrainischen Artilleristen in Kürze in die BRD zur Ausbildung kommen. Wie lange diese dauert, ist noch nicht klar. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sagte, das hänge davon ab, wie erfahren die ukrainischen Soldaten mit der Arbeit an Haubitzen seien.

Mit der Lieferung dieser schweren Waffen setzt sich Lambrecht über den Rat führender Militärs aus der Bundeswehr hinweg. Die hatten sich skeptisch gezeigt, da sich zwar auf dem Papier 119 Panzerhaubitzen im Bestand der Bundeswehr befinden, davon aber nur etwa 40 Stück einsatzbereit sind. Es wurde gewarnt, dass die Kampffähigkeit der Bundeswehr durch die Lieferung beeinträchtigt werden könnte und man deshalb vielleicht auch Bündnisverpflichtungen nicht in erforderlichem Maße nachkommen könne. Sowohl das Bundeskanzleramt als auch das Verteidigungsministerium hatten diese Einwände beiseite gewischt. Man verwies darauf, dass durch die Gefechte in der Ukraine die »zukünftige Ordnung« in Europa wesentlich entschieden werden könnte. Deshalb müsse ein Sieg der russischen Streitkräfte unbedingt verhindert werden. Lambrecht sagte nun, dass sich die Panzerhaubitzen aktuell in der Wartung befinden und dass ihre Lieferung deshalb auch nicht die »Wehrfähigkeit« der Bundeswehr schmälern würde.

Sevim Dagdelen, Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, warnte am Freitag, dass die BRD damit zur tatsächlichen Kriegspartei werden könnte. »Die Ampelregierung muss aufhören, Deutschland immer mehr in den Ukraine-Krieg hineinzuziehen«, sagte sie und verwies dabei auf ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags. Demnach werde durch die Lieferung schwerer Waffen und »die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland völkerrechtlich der ›Bereich der Nichtkriegsführung verlassen‹«, so Dagdelen. Statt Waffenlieferungen seien eine »Rückkehr zur Diplomatie und Verhandlungen für eine politische Lösung« notwendig.

Die »Panzerhaubitze 2000« ist ein schweres Artilleriesystem. Mit Standardmunition kann sie bis zu 30 Kilometer weit schießen; mit spezieller Munition sollen nach Angaben der Bundeswehr sogar Ziele mit einer Entfernung bis zu 40 Kilometern beschossen werden können. Es sei möglich, heißt es, bis zu sechs Granaten so abzufeuern, dass diese gleichzeitig einschlagen.

Noch gesteigert werden könne die Zerstörungskraft der Haubitzen, indem gegnerische Standorte genauer aufgeklärt werden. Wohl deshalb will die Bundesregierung der Ukraine auch spezielle Radarsysteme im Wert von 50 Millionen Euro liefern. Mit »COBRA« sollen die Standorte feindlicher Artillerie auf weite Entfernungen aufgeklärt werden können.

Der Besuch Lambrechts auf dem Militärflughafen Sliac diente auch dazu, der slowakischen Regierung den Rücken zu stärken. Denn diese leidet unter schlechten Umfragewerten und ist auf positive Bilder angewiesen, ohne dass oppositionelle Kritiker dabei sind, so dpa. Die Slowakei ist gespalten, was die militärische Unterstützung der Ukraine angeht. Für viele ist unverständlich, dass das Land eigene Militärtechnik an die Ukraine abgibt und dann selbst auf den Schutz durch andere Länder angewiesen ist. Oppositionspolitiker werfen der Regierung deshalb zum Teil »Hochverrat« vor.