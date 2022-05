Wahl in Frankreich: Parteien treten in Bündnissen an

Paris. Bei der Parlamentswahl in Frankreich am 12. und 19. Juni wird der linken Allianz von Jean-Luc Mélenchon ein Wahlbündnis um Emmanuel Macrons Partei La République en Marche (LREM) gegenüberstehen. Letztere wird sich künftig Renaissance nennen. Sie tritt zusammen mit der konservativen Partei Horizons und der Zentrumspartei Modem unter dem Titel »Ensemble« (Gemeinsam) an. Am rechten Rand gehen der Rassemblement National der gescheiterten Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen und die Partei Reconquête von Éric Zemmour getrennt auf Stimmenfang. (AFP/jW)