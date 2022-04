Umfrage: Schwesig trotz Kampagne wegen Nord Stream 2 beliebt

Jens Büttner/dpa Augen zu und durch: Manuela Schwesig am Dienstag

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erfreut sich trotz andauernder Angriffe wegen ihrer Rolle beim Bau der Erdgasleitung Nord Stream 2 in dem Bundesland weiter großer Beliebtheit. Eine Mehrheit der Bürger in MV stehe hinter der Ministerpräsidentin, berichtete der Nordkurier am Freitag unter Berufung auf eine von der Zeitung in Auftrag gegebenen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa. 51 Prozent der Befragten lehnten demnach einen Rücktritt Schwesigs ab, 20 Prozent hätten dazu keine Meinung. Zufrieden mit Schwesigs Arbeit als Ministerpräsidentin zeigten sich 55 Prozent der Befragten. In einer Insa-Umfrage im Auftrag des Nordkurier Anfang Februar waren es 58 Prozent gewesen. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, würden der Umfrage zufolge 35 Prozent SPD wählen. (dpa/jW)