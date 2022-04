Mariupol: Nächster Anlauf zur Evakuierung von Zivilisten

Victor/Xinhua/dpa Azovstal-Werk in Mariupol

Kiew. Der Bürgermeister der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, Wadym Bojtschenko, hat am Freitag seiner Hoffnung auf eine Übereinkunft zur Evakuierung der Zivilisten im belagerten Stahlwerk Azovstal Ausdruck verliehen. Etwa zeitgleich hieß es in einem ukrainischen Pressebericht unter Berufung auf das Präsidialamt, eine »Operation« zur Rettung der Zivilisten aus dem Werk sei geplant. Neben den Zivilisten sollen sich in den Bunkeranlagen 2.500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner verschanzt haben, die von russischer Seite wiederholt ergebnislos zur Kapitulation aufgefordert wurden. (dpa/jW)