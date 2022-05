Auf Favoritensuche

Panoramic International/imago images Immer auf der Jagd nach der nächsten Sensation: Attila Valter (Mitte)

Nicht wenig absurd geht es aktuell im Radsportzirkus zu. Die 105. Auflage des Giro d’Italia startet am 6. Mai ausgerechnet in der ungarischen Hauptstadt Budapest. An Radsport denken in Ungarn die allerwenigsten, besticht das Land schließlich nicht gerade durch eine besonders große Anzahl an erfolgreichen Fahrerinnen und Fahrern. Abgesehen vom 23jährigen Attila Valter, der beim letztjährigen Giro d’Italia sensationell für drei Etappen die Gesamtwertung anführte.

Im Zuge der fortschreitenden Kommerzialisierung des Radsportes hat man sich schon längst daran gewöhnen müssen, dass die drei großen Landesrundfahrten, neben dem Giro noch die Tour de France und die Vuelta a España, auch in benachbarten Ländern ihre Wettkämpfe austragen. Nun wird es noch abwegiger. Inzwischen vernimmt man aus vereinzelten Mannschaften allerdings schon dezentes Murren ob dieser ausufernden Entwicklung.

In diesem Kontext stellt sich auch die Frage nach den ökologischen Folgen. Nach drei Etappen in Ungarn folgt am Montag der erste Ruhetag. Dieser dient ausschließlich dem Transfer des Giro-Trosses nach Italien. Dabei müssen beinah 2.000 Kilometer überwunden werden. Denn sinnigerweise wurde für die folgende vierte Etappe am Dienstag der Anstieg hinauf zum Ätna geplant. Jawoll, Sizilien. Venetien wäre wohl zu sehr in der Nähe gewesen.

So wird der Anspruch, einen umweltfreundlichen Sport zu repräsentieren, zur Farce. Von Sizilien aus zieht der Giro-Tross dann nordwärts über 21 Etappen. Am 29. Mai wird in Verona das abschließende Zeitfahren über 17,1 Kilometer zelebriert. Einschließlich des eröffnenden Zeitfahrens über 9,2 Kilometer durch die Budapester Altstadt am Freitag ergeben sich lediglich ungefähr 26 Zeitfahrkilometer für die gesamte Rundfahrt. Die übrigen 3.384 Kilometer werden unvermeidlich zum Stelldichein der Kletterer. Sechs Bergetappen warten auf das Peloton, unter anderem die legendären Rampen zum Mortirolo (16. Etappe) oder am vorletzten Renntag der höchste asphaltierte Dolomitenpass, der 2.239 Meter hohe Passo Pordoi. Mit insgesamt rund 51.000 Höhenmetern wurde die alte Höchstmarke aus dem Vorjahr noch um 4.000 erhöht.

Wenig sportlichen Erfolg wünsche ich dem mit einer Wildcard ausgestatteten italienischen Team Drone Hopper. Von einer in Madrid ansässigen, Drohnen für militärische Zwecke herstellenden Firma finanziert, sollte diese Mannschaft bitte wenig auf sich aufmerksam machen. Auf der Suche nach möglichen Favoriten für den Gewinn der begehrten »Maglia Rosa«, dem rosa Trikot, drängt sich bisher kein Fahrer nachhaltig auf. Mit dem größten Palmarès tritt Richard Carapaz vom Team Ineos-Grenadiers an. Der Ecuadorianer gewann, damals noch beim spanischen Team Movistar angestellt, 2019 völlig überraschend den Giro und avancierte damit in seiner Heimat zum Volkshelden. Im radsportverrückten Baskenland schlagen dagegen die meisten Herzen für den überaus talentierten, jedoch ewig glücklosen, vom Sturzpech gerdezu verfolgten Mikel Landa (Bahrain Victorious). Ihm ist einmal der ganz große Wurf zu wünschen. Das deutsche Team Bora-Hansgrohe startet mit einer Dreierspitze. Emanuel Buchmann, der Niederländer Wilco Kelderman sowie der Australier Jai Hindley peilen einen Podestplatz in Verona an. Es scheint alles offen zu sein.