Nachschlag: Außenseiterdrama

United Archives/imago Zampanò und Gelsomina, die beiden Hauptcharaktere des Films

Zampanò: Schlagerfans dürfte der Begriff spätestens seit Freddy Brecks Lied »Der große Zampano« bekannt sein; Formel-1-Zuschauer (Reichensport) denken wohl eher an Bernard Ecclestone (»Hitler wusste, wie man es macht«), der als »Zampano der F 1« bezeichnet wurde. Laut Oxford Languages beschreibt das Wort einen »Mann, der durch übertriebenes, prahlerisches Gebaren beeindrucken will«. Erfunden hat »Zampanò« der italienische Regisseur Federico Fellini in seinem Film »La Strada – Das Lied der Straße«. Das Außenseiterdrama des italienischen Neorealismus gewann 1957 den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Die Handlung spielt im verarmten Nachkriegsitalien: Um über die Runden zu kommen, wird die junge Gelsomina von ihrer Mutter an den Artisten Zampanò verkauft. Als ungleiches Paar treten sie fortan gemeinsam auf. Arte hat den Film noch bis nächsten Monat in der Mediathek. Persönliche Empfehlung: Am besten ist er in Originalsprache mit deutschen Untertiteln. (es)