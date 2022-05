Überall ist Wiese

City Slang Leben in der Offlinewelt: King Hannah

Na so was. Da dachte man jahrelang, »Indierock« sei mausetot – und dann kommen doch immer wieder neue Bands aus der Coronapause und ziehen das Genre auf links. Waren es in den vergangenen Jahren Snail Mail oder Goat Girl, sind es in der Klasse von 2022 die fulminanten Wet Leg und die nicht minder tollen King Hannah, die ansprechende Gitarrenmusik mit Schrägheit und dem bitteren Humor, der heutzutage nötig ist, gekonnt verbinden.

King Hannah sind ein einigermaßen verlebt aussehendes junges Paar, das keines ist, und zwei weitere Musiker. Bei dem Paar, das keines ist, handelt es sich um Hannah Merrick und Craig Whittle. Merrick stammt aus Wales, ihren Lebensmittelpunkt hat die Band allerdings im tristen Birmingham, wo sich die beiden beim Jobben in einer Bar kennengelernt haben. Klingt nach ansprechenden Voraussetzungen für wütend-bierseligen Pubrock, tatsächlich haben King Hannah aber Grandezza, eine, die aus der Wüste kommt. Ihr Rock ist eher ein sehr langsamer Stehblues (ohne das übliche Bluesschema), dafür gibt es reichlich Feedback und Effekte, und wer bei Merricks dunkler Stimme an die jüngere PJ Harvey denkt, liegt nicht falsch.

Ihr erstes Album haben sie trotzig »I’m Not Sorry, I Was Just Being Me« genannt, könnte was mit Humor zu tun haben. Im Video zur tollen Single »All Being Fine« steht die Band irgendwo auf einer ländlichen Wiese und macht einen auf Playback. Während sich die Sounds zum repititiven Muster bedrohlich aufbauen, singt Merrick so lapidar wie möglich vom ach so tollen Leben, das sie führt. Oder eben nicht. Alles ist dunkel und langsam, alles ist lahm und energieraubend, gleichsam profan bis zur Lächerlichkeit. Die Referenz David Lynch fiel in ein paar Rezensionen, tatsächlich muss man beim Anblick des Sitzrasenmähers in dem Video an Lynchs lakonischen Film »Straight Story« denken.

Das lange Gedängel in »The Moods That I Get In« erinnert vielleicht eine Spur zu sehr an den Blues-Rock der Siebziger, lange her. »Foolius Caesar« ist ein schönes Drone-Liebeslied, das außer dem Wortspiel im Titel nicht viele Worte braucht, um die Dramatik der Leidenschaft auszudrücken. »That’s Me and You, Kid« spielt überzeugend mit der Laut-leise-Dynamik von Grunge.

Ja, das ist alles fast wie früher, wirkt überhaupt ziemlich aus der Zeit gefallen, andererseits wiederum gar nicht, denn dafür sind Merrick und Whittle zu schlau. Zu geerdet, zu zeitgemäß in ihrer abgeklärt-abgefuckten Weltsicht. Die Geschichten, die sie erzählen, handeln von Vätern, die im Grunde selbst noch Babys sind, vom Leben in der Bar. Da sind sie jetzt raus. Die Tür steht offen. Überall ist Wiese. Das Leben in der Offlinewelt hat sich gar nicht so sehr geändert. Zumindest nicht in der Musik.