Historische Wahl

Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Am Donnerstag ist in Nordirland – beispielsweise in Coalisland (Foto) – ein neues Parlament gewählt worden. Erstmals könnte die republikanische Partei Sinn Féin stärkste politische Kraft werden. Sollten sich die Umfragen bestätigen, wäre das ein historischer Wendepunkt. Bislang lag stets eine unionistische Partei vorne – Sinn Féin hingegen setzt sich für die Loslösung von London und eine Vereinigung mit der Republik Irland ein. Mit einem Ergebnis der Stimmauszählung wird frühestens am Freitag nachmittag gerechnet. (dpa/jW)