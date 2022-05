ZUMA Press/imago/Montage jW

Inspiration

Zu jW vom 23./24.4.: »Eine Menschenmalerin«

Mit besonderem Interesse lese ich die Artikel von Peter Michel in der jungen Welt. Aber auch die künstlerischen Aktivitäten von Andreas Wessel mit der jW-Kunstedition werden von mir hochgeschätzt. Nun ist die neunte Grafik in der Edition erschienen, von Heidrun Hegewald. Eine erfreuliche Tatsache für die produktive Künstlerin, die leider selten in letzter Zeit ausgestellt wurde. In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein Buch hinweisen, dass bei Arte-Misia-Press 2004 erschienen ist und ihr ganzes Können zeigt. Ich freue mich auf weitere künstlerische Anregungen durch die jW mit ihrem Vorhaben, eine Kunstgalerie zu eröffnen. Ich werde ein eifriger Kunde der Kataloge sein, da ich als Invalide nicht mehr nach Berlin reisen kann.

Gerd Schulz, Schleusingen

Partei der Lohnabhängigen

Zu jW vom 25.4.: »Die Linke mischt die Karten neu«

Mit klaren Entscheidungsstrukturen und einer besseren Zusammenarbeit ist es nicht getan. Die Linkspartei ist zu einer prokapitalistischen Partei geworden, deren Ziel allein darin besteht, die Wunden des Kapitalismus zu heilen. In Worten von Engels und Marx ist die Linkspartei eine bürgerlich sozialistische Partei geworden, die ihre systemüberwindenden Ziele aufgegeben hat und mit blinden Reformversprechungen den Kapitalismus bändigen will. Wer die Linkspartei nach vorne bringen will, muss sich klar für eine Systemüberwindung entscheiden, und das heißt: die Vorteile der alternativen sozialistischen Gesellschaft aufzeigen und auf direktdemokratischem Weg die Macht der Bevölkerungsmehrheit, also der Lohnabhängigen, erkämpfen. Leider ist für die Linkspartei die Direktdemokratie – die Rätedemokratie – in der Praxis ein Fremdwort und nur ein Aushängeschild für Feierlichkeiten geworden. Die Partei hängt am Parlamentarismus und verkauft diesen als wahren demokratischen Weg. Lokal verkriecht sie sich in ihren vier Wänden und ist kaum von der Bevölkerung wahrnehmbar. Von einer Interessenvertreterin der Lohnabhängigen kann keine Rede sein. Vielleicht gelingt es dem kommenden Parteitag, wieder ein Programm als praktischen Leitfaden vorzugeben. Wenn nicht, bleibt es beim prokapitalistischen Kartenmischen, und die Linkspartei versinkt in der Bedeutungslosigkeit.

Alfred Müller, Hildesheim

Grüne Panzer

Zu jW vom 2.5.: »Grüne lassen Panzer rollen«

Mir ist schon vor einigen Wochen klargeworden, warum Panzer grün sind. Es gibt wirklich nur noch eine echte Friedenspartei, die sich dem Aufrüstungswahn entgegenstellt – Die Linke. Wer so eklatant seine Herkunft und seine Wurzeln verrät wie die Partei Bündnis 90/Die Grünen, verrät auch einen großen Teil seiner Wählerinnen und Wähler und sicher auch einen nicht geringen Teil seiner Mitglieder an der Basis.

Andreas Eichner, Schönefeld

Ausweg

Zu jW vom 29.4.: »Faktischer Kriegseintritt«

Dank an Sevim Dagdelen und Dank an alle Leserbriefschreiber. Wie seit langem nicht mehr müssen sich die dem Weltfrieden und der Aufklärung verpflichtet fühlenden Menschen einer so gewaltigen Herausforderung stellen. Das verführt jedoch zu voreiligen, letztlich nicht zu verantwortenden Reaktionen. Auch Putin hat sich lange genug nur vergeblich beklagt, wie auch immer aus seiner Sicht gerechtfertigt, er hat schließlich dann nur noch entsprechend reagiert und das im Rahmen der »Geschäftsbedingungen« seines Gegners, mit ebensolchen kapitalistischen Mitteln der Aufrüstung. Aber wie kommen wir aus einer auch bei uns schier »notgedrungenen« Reaktion heraus? Wie können wir zu einer souveränen Haltung gelangen, die alle »Narrative« der oft leidgeprüften Völker und die individuellen Befindlichkeiten unter uns respektiert und Einheit ausstrahlt? Denn jetzt ist ja, trotz der Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, »das Kind« wieder »in den Brunnen gefallen«. – Immerhin scheinen wir sowohl in der hiesigen Bevölkerung als auch auf der ganzen Welt mehr Verbündete zu haben als die jetzigen Kriegsparteien, erstaunlicherweise sogar unter alten Militärs.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Bellizisten

Zu jW vom 2.5.: »Grüne lassen Panzer rollen«

Die Bellizisten haben derzeit bei den Grünen das Sagen. Die Demagogie, die als Begründung für den Kriegskurs herhalten muss, ist nicht zu toppen. Gut, dass es (…) doch noch Bürger gibt, die der Entsendung von Waffen an die Nationalisten in der Ukraine ablehnend gegenüberstehen, wie die durch die Emma-Redaktion initiierte Petition gegen Waffenlieferungen zeigt.

Rainer Kral, per E-Mail

Lumpen

Zu jW vom 22.4.: »Landser des Tages: Sascha Lobo«

Liebe jW, ich möchte nur eine Bemerkung zu dem Begriff »Lumpenpazifisten« beisteuern. Marx benutzte den Begriff »Lumpenproletariat« – allerdings nicht im moralischen Sinne, sondern als Beschreibung von Menschen, die für ihre Bekleidung leider nur Lumpen zur Verfügung hatten. (…) Lobo allerdings benutzt den von ihm entworfenen Begriff »Lumpenpazifisten« durchaus dazu, Menschen, die ihm (und nicht nur ihm) im Moment nicht in den Kram passen, zu denunzieren und zu desavouieren. Und wendet sich gegen die Friedensbewegung, sie sei ja schon immer für die großen Kriege verantwortlich gewesen. Wir kennen das: Wer den Frieden will, muss für den Krieg rüsten, so sang der Chor aller Bellizisten und Kriegsgewinnler schon immer. Aufrüstung hat aber nachweislich noch nie einen Krieg verhindert. (…)

Dirk Weiß, Bochum

Kriegseintritt

Zu jW vom 3.5.: »Längst Kriegspartei«

(…) Ob Deutschland Kriegspartei ist, wird nicht durch Wortklauberei entschieden, sondern dadurch, dass sich Russland gezwungen sieht, auf deutsche Waffenlieferungen und andere militärische Unterstützung zu reagieren. Das verantwortungsloseste und unfähigste Parlament in der bundesdeutschen Geschichte setzt nach der Energieversorgung nun auch den Frieden und die Sicherheit in unserem Land und weltweit aufs Spiel. Nur massenhafter Widerstand kann die Kriegstreiber Baerbock, Habeck, Scholz und Co. in ihrem Wahn stoppen.

Dieter Reindl, Nürnberg