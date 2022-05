Airbnb steigert Umsatz kräftig

San Francisco. Der Apartmentvermittler Airbnb hat nach dem Geschäftseinbruch in der Coronakrise wieder Oberwasser. Im ersten Quartal 2022 wuchsen die Erlöse im Jahresvergleich um 70 Prozent auf 1,5 Milliarden US- Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Unter dem Strich bilanzierte Airbnb zwar einen Verlust von 19 Millionen US-Dollar, verbesserte sich damit jedoch stark gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen rechnet im Sommer mit boomenden Buchungszahlen – im laufenden Quartal geht es von einem Umsatz zwischen 2,03 Milliarden und 2,13 Milliarden US-Dollar aus. (dpa/jW)