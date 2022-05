Twitter: Musk für Abomodell

San Francisco. Techmilliardär Elon Musk hat bekräftigt, dass er nach einer Übernahme von Twitter stärker auf ein Abomodell bei dem Onlinedienst setzen will. »Twitter wird für gelegentliche Nutzer immer kostenlos sein, für gewerbliche/staatliche Nutzer aber vielleicht ein wenig kosten«, twitterte er in der Nacht zum Mittwoch. Der 50jährige Chef des Elektroautobauers Tesla will den Kurznachrichtendienst übernehmen. Mit dem Verwaltungsrat hat Musk sich auf einen rund 44 Milliarden US-Dollar schweren Deal geeinigt, ist aber darauf angewiesen, dass ihm genug Aktionäre ihre Anteile abtreten. Die Übernahme soll bis Jahresende abgewickelt werden. (dpa/jW)