Frankreich: PS und Mélenchon kurz vor Einigung

Paris. La France insoumise (LFI) und die Sozialistische Partei (PS) sind »auf gutem Wege«, eine Einigung auf ein Bündnis bei den französischen Parlamentswahlen im Juni zu erreichen. Es sei ein »Kompromiss« getroffen worden, teilten beide Parteien am Mittwoch mit. Das Nationalbüro der PS wollte am Abend nach jW-Redaktionsschluss zusammenkommen, um ein außerordentliches Treffen des Präsidiums einzuberufen, bei dem an diesem Donnerstag abend dann die endgültige Entscheidung getroffen werden soll. Die Partei LFI hat sich bereits mit den Grünen und der Kommunistischen Partei auf ein Linksbündnis geeinigt. (jW)