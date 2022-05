Jonathan Ernst/REUTERS

US-Präsident Joseph Biden hat bei einem Besuch in einer Fabrik des Rüstungsproduzenten Lockheed Martin in Troy am Dienstag (Ortszeit) die Beschäftigten für ihren Beitrag zur »Verteidigung der Demokratie« gelobt. Die Waffen, die sie herstellen würden, gingen in »die Hände ukrainischer Helden«. Die Fabrik im Bundesstaat Alabama stellt »Javelin«-Panzerabwehrraketen her. »Sie ermöglichen dem ukrainischen Volk, sich selbst zu verteidigen, ohne dass wir das Risiko eingehen müssen, in einen dritten Weltkrieg zu geraten«, sagte Biden. (jW)