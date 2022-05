USA: Proteste gegen Ende des Abtreibungsrechts

Washington. Aus Protest gegen befürchtete weitreichende Einschränkungen des Rechts auf Abtreibung in den USA sind in mehreren Städten des Landes Menschen auf die Straße gegangen. In Los Angeles gab es dabei am späten Dienstag abend (Ortszeit) Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ein Beamter sei verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung. Proteste wurden auch aus anderen Städten wie Washington, Atlanta, Austin, San Francisco und New York gemeldet. In Manhattan kamen Tausende Menschen am Foley Square zusammen. Auf Plakaten stand unter anderem »Frauenfeindlichkeit tötet mehr Menschen als Abtreibung« oder »Stoppt den Krieg gegen Frauen«. Am Montag abend hatte das Magazin Politico den Entwurf einer Urteilsbegründung des Obersten US-Gerichts veröffentlicht, wonach das relativ liberale Abtreibungsrecht des Landes gekippt werden soll. (dpa/jW)